Un grave siniestro vial entre dos motocicletas se registró en las primeras horas de este domingo en la ciudad de Colón. El hecho dejó como saldo a dos personas con lesiones de consideración y una situación particular: el conductor que se dio a la fuga tras el impacto terminó ingresando minutos después al mismo hospital que el joven al que había colisionado.

Según supo AHORA, el episodio tuvo lugar en el cruce de Bv. Ferrari y Leguizamón. Allí, una Motomel S2 conducida por un joven de 19 años fue embestida por otro rodado que circulaba en su misma dirección (Oeste-Este). Tras el fuerte impacto, el segundo vehículo se retiró del lugar sin prestar asistencia.

Lesiones graves y coincidencia en el nosocomio

El joven de 19 años fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se confirmó que sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda, lesión calificada como grave por los profesionales médicos.

Poco tiempo después, ingresaron al mismo centro de salud un hombre de 25 años y una joven de 19. Al ser identificados, se constató que eran los ocupantes de la motocicleta marca Beta 150cc que había protagonizado el choque y se había dado a la fuga. El conductor presentaba también una lesión grave (fractura de clavícula derecha), mientras que su acompañante resultó ilesa.

Retención del vehículo y actuaciones judiciales

Tras la identificación de los involucrados, el personal de Inspección Municipal localizó el segundo motovehículo y procedió a su retención inmediata, debido a que carecía de toda la documentación obligatoria para circular.

La Unidad Fiscal en turno fue informada del hecho y dispuso el inicio de las actuaciones de rigor para establecer las responsabilidades del siniestro y las circunstancias por las cuales el conductor decidió abandonar el lugar del hecho antes de la llegada de la Policía.

Fuente: Ahora