Tras dar positivo en el test de alcoholemia y negarse a realizar el de narcolemia, el hombre volvió a chocar minutos después al intentar subir su vehículo a la grúa. "Se me fue el pedal", dijo frente a los medios que registraron el insólito episodio.

El Ford Fiesta embestido por el Volkswagen Vento terminó dañado. Por la inercia del impacto, también chocó contra un contenedor de basura cercano. Afortunadamente, no hubo heridos. Personal policial llegó al lugar y aseguró la zona hasta la intervención de Control y Convivencia, que realizó los testeos. El conductor presentó 0,11 gramos de alcohol en sangre.

El operativo generó demoras en la zona y el hombre intentó relativizar lo sucedido en declaraciones a la prensa. “Estoy tomando clonazepam porque tengo una locura en la cabeza. Tengo un montón de empleados, tengo quilombos. Ayer tuve un cumpleaños. Tomé dos o tres champagne, pero saltó hoy. Me fui a dormir a las 3 de la mañana. Me dio 0.11, no me dio 5", expresó.

“Se me fue el pedal”: la explicación del conductor

Durante el cruce con una periodista, reiteró su defensa. "Se me fue el pedal, flaca, es caja automática. ¿La cuestión saben cuál es? Soy un tipo responsable, pago mis impuestos. Me hice cargo de todo, tengo seguro. Fue un accidente, no lo quise chocar a propósito. No vine a 120, lo choqué despacio. ¿Por qué sos mala leche con las preguntas?”, exclamó.

Chocó, dio positivo en el test de alcoholemia y cuando llegó la grúa tuvo otro accidente https://t.co/P3evYGbSlQ pic.twitter.com/e1LNtBftU6 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 20, 2024

El momento más surrealista ocurrió cuando llegó la grúa. Al intentar subir el vehículo, el hombre volvió a embestirla. “Se me va el pedal. ¿No te das cuenta que se me va el pedal? No quiero chocar a propósito. ¿Vos pensás que soy boludo? Se queda el pedal abajo”, aseguró.

El encargado de remolcar el auto explicó que solo le había pedido que girara el volante sin avanzar. Sin embargo, el conductor insistió en que "el pedal se trabó". Todo quedó registrado en un video difundido por Rosario 3.