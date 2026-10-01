Un micro de larga distancia chocó contra un animal vacuno durante la madrugada del jueves, mientras circulaba por la Autovía 14 Gervasio Artigas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 207, en jurisdicción de Ubajay, donde intervino personal de la Comisaría local, dependiente de la Jefatura Departamental de Policía Colón.

De acuerdo con la información oficial, el colectivo se dirigía desde Formosa hacia Buenos Aires cuando, por circunstancias que son materia de las actuaciones correspondientes, terminó impactando contra el animal sobre la Autovía Artigas.

Como consecuencia de la colisión, el vacuno murió y quedó a un costado de la ruta. En tanto, el conductor del transporte, un hombre de 33 años, fue trasladado al Centro de Salud “Doctor Diego Paroissien” para su evaluación médica.

Según el reporte, tras ser examinado se constató que no presentaba lesiones. A pesar del siniestro, el tránsito se mantuvo normal en el sector, mientras se desarrollaron las actuaciones correspondientes, publicó El Entre Ríos.