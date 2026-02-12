Un nuevo siniestro vial tuvo lugar anoche en el kilómetro 54 de la Ruta Nacional 14, en la mano Sur a Norte.

El hecho involucró a dos transportes de carga. El primero, un camión marca Volvo sin dominio colocado y con acoplado sin carga, era conducido por un hombre de 50 años, domiciliado en la localidad de San José, quien fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú con lesiones que se encuentran a establecer.

El segundo vehículo, un camión marca Scania con acoplado, era conducido por otro hombre de 50 años, oriundo de Herrera, Entre Ríos.



Según las primeras averiguaciones, y por causas que se tratan de establecer, se habría producido una colisión por alcance por parte del camión Volvo, cuyo conductor manifestó que se habría quedado dormido al momento del impacto.

A raíz del siniestro, el tránsito permaneció completamente interrumpido en los carriles con sentido Sur a Norte por el lapso de aproximadamente una hora y media.

En el transcurso de esta madrugada, intervino personal de Comisaría Séptima Departamental Gualeguaychú, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, División Policía Científica, efectivos de Gendarmería Nacional y Personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial. Tomó intervención la Fiscalía de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Facundo Álvarez.