El descarrilamiento del tren de Iryo a la altura Adamuz (Córdoba) el domingo por la tarde ha dejado al menos 40 víctimas mortales, según el último balance. En la UCI hay hospitalizados 12 personas, cuatro de ellos están en el Reina Sofía, dos en el hospital de Cruz Roja, dos en hospital San Juan de Dios y dos en el hospital Quirón y uno más que se desconoce donde se encuentra.

El accidente ocurrió antes de las ocho de la tarde. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde del domingo hacía Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva. Este segundo tren de Alvia también se salió de la vía tras realizar una frenada de emergencia. Por ahora, se desconocen las causas del siniestro, que el Ministro de Trasnportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado de “raro y difícil de explicar”.

Puente ha declarado junto al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, cerca de las 14.30 horas de este lunes, una hora más tarde de lo previsto para actualizar la información sobre el accidente ferroviario. El Gobierno ha declarado tres días de luto y ha asegurado que van a dar “con la verdad” sobre lo ocurrido.