Aproximadamente a las 09.35 horas de este domingo se produjo un siniestro en el acceso a Urdinarrain. Fue en la zona del nuevo lomo de burro ubicado en la zona de la playa de estacionamiento de camiones.

Un accidente de tránsito sin lesionados ocurrió en el acceso Este a la ciudad, en la altura del ingreso a la playa de camiones, camino al parque industrial.

Según informó la Policía local que trabajó en el lugar a cargo del segundo jefe de Comisaría Hernán Cejas, intervinieron dos vehículos, una camioneta Chevrolet S-10 y un automóvil Fiat Palio, colisionaron cuando salían de la ciudad.

Al parecer, la camioneta S-10 aminoró la marcha al llegar al lomo de burro, y el Fiat Palio no se percató de dicha maniobra, no pudiendo esquivar el vehículo, produciéndose el impacto en ese momento, por suerte ambos resultaron ilesos.

El conductor de la camioneta, un joven de 21 años, no poseía licencia de conducir, por lo que su vehículo fue retenido por tránsito municipal.

Por otro lado, el conductor del Fiat Palio, también de 21 años, dio positivo en el test de alcoholemia con un resultado de 1,01 g/l, lo que motivó la retención de su vehículo; se trabajó con la precaución necesaria del lugar, no obstruyendo los rodados la circulación de la arteria.

Fuente: UrdiDigital