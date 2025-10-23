Un camión se cruzó de carril en la ruta 9, aplastó un auto que se incendió, y provocó la muerte de cinco personas esta tarde en el partido bonaerense de Campana, en Campana, a la altura del kilómetro 73, mano a la Ciudad de Buenos Aires.

Según relató el medio TN, uno de los camiones conducía hacía Rosario cuando perdió el control y se cruzó de carril, lo que hizo que impacte de lleno contra otro medio de transporte similar que se acercaba hacia la Capital Federal.

En línea, se conoció que los bomberos tuvieron complicaciones para llegar al lugar por causa del colapso del tránsito y con un lejano acceso al peaje que se encontraba a varios kilómetros de distancia respecto al siniestro.

El incendio no tardó en tomar densidad al igual que la columna de humo negro que envolvió a los transportes implicados, complicó la visibilidad en la zona y dejó, actualmente, una demora de cinco kilómetros ya que además, se debió abrir paso a los camiones hidrantes y ambulancias.



