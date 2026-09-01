La mujer que murió este martes por la mañana en el choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 12 fue identificada. Viajaba en una Renault Kangoo perteneciente al Municipio de Nogoyá junto a otras tres personas, que sufrieron heridas de gravedad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6, a la altura del kilómetro 378 de la Ruta 12, cerca de Aranguren en el departamento Nogoyá. Por causas que son investigadas, la Kangoo y un camión Iveco Daily chocaron de frente. Las condiciones de visibilidad eran pésimas debido a la densa neblina con que amaneció toda la región este martes. La víctima fatal del siniestro es Nilda Teresa Muñoz, de 66 años.

El jefe Departamental de Policía de Nogoyá, Cristian Koch, informó que la camioneta pertenecía al área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Nogoyá. Trasladaba pacientes de la zona para turnos médicos en la ciudad de Paraná. Muñoz era una de las cuatro ocupantes.

La mujer murió en el lugar como consecuencia del violento impacto, que dejó la camioneta destrozada. Las otras tres personas que viajaban en la Kangoo sufrieron lesiones graves y fueron trasladadas de urgencia al hospital de Gral. Ramírez y al hospital San Martín de Paraná.

El otro vehículo involucrado fue un camión oriundo de San Jerónimo, provincia de Santa Fe. De acuerdo con las primeras precisiones aportadas por Koch, se dirigía hacia Gualeguaychú cuando se produjo la colisión.

Tras el choque se desplegó un importante operativo policial y de emergencia para asistir a las víctimas y realizar las primeras actuaciones. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto frontal.

Fuente: AHORA