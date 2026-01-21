Un hombre de 74 años murió tras una triple colisión, entre dos vehículos y una moto. Sucedió la madrugada de este miércoles, alrededor de la una, en la intersección de Goyena y Almeida de la ciudad de Villaguay.

Según información recabada, el conductor de la Fiat Mobi habría ido persiguiendo a gran velocidad a los ocupantes de la moto, un muchacho y la adolescente de 17 años, que tendría algún vínculo con uno de los ocupantes de la camioneta.

Ambos vehículos colisionaron en el cruce de calle con el Renault 12.

Con la rápida intervención de policías, bomberos y ambulancias, fueron trasladados al Hospital de Villaguay cinco personas, incluyendo a la víctima fatal.

El Fiscal de la causa dispuso el secuestro de todos los vehículos y la realización de los tests de alcoholemia a los conductores. El conductor de la Fiat Mobi quedó detenido por presunto homicidio culposo.

Posterior al accidente, se congregaron en el lugar familiares, allegados y amigos de los lesionados y la joven fallecida, y se tomaron a golpes de puño. El conductor de la Fiat Mobi debió ser trasladado rápidamente a dependencias policiales para resguardarlo de una venganza, publicó Radio La Voz.