Dos camiones chocaron este jueves al mediodía, uno volcó y se interrumpió el tránsito en la ruta 12 al sur de Entre Ríos a altura de uno de los puentes que conectan la provincia con Buenos Aires.

El accidente ocurrió en el kilómetro 109 de la ruta nacional 12, a la altura del Puente Urquiza en el carril Norte – Sur y lo protagonizaron dos camiones cuando uno de ellos chocó de atrás al otro. Uno de los vehículos terminó volcado.

El siniestro provocó que la mano norte–sur de la ruta quede totalmente cerrada, mientras que hay tránsito asistido por el sentido contrario, con paso alternado de 15 minutos por mano, supo AHORA.