El hecho ocurrió alrededor de las 10.18 y tuvo como protagonistas a dos vehículos que circulaban en sentido Buenos Aires–Gualeguaychú. Por un lado, una Nissan Kicks ocupada por un hombre y una mujer, ambos domiciliados en Lanús (Buenos Aires), quienes resultaron ilesos. El otro rodado involucrado fue un Renault Mégane, en el que viajaban cuatro personas —dos mayores y dos menores— con domicilio en San Andrés de Giles.

Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron y, como consecuencia del impacto, el Renault Mégane terminó volcando en la zona del préstamo. La conductora del automóvil sufrió lesiones y fue asistida en el lugar.

En primera instancia, los ocupantes fueron socorridos por dos bomberos de Zárate que circulaban por el sector, hasta la llegada de una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, que arribó al lugar a bordo del móvil N°24. También trabajó personal y una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas, que trasladó a la conductora lesionada al nosocomio local para su observación.

En el operativo intervinieron además efectivos de la Policía de Ceibas, Policía Caminera de Brazo Largo y Gendarmería Nacional con asiento en Ceibas. El vehículo volcado permaneció en el lugar a la espera de un auxilio mecánico dispuesto por la empresa concesionaria del corredor vial.