Amílcar Nani

Tiene seis nombres diferentes: en el primer tramo se llama Alsina, pasando Urquiza cambia a Sarmiento, llegando al Corsódromo se circula por unos pocos metros por Aguado, luego –a lo largo del Parque de la Estación– se llama Maestra Piccini o Estrada (según de qué lado se circula), sobre el final del predio se circula unos metros por España y finalmente el último trayecto fue bautizado Cándido Irazusta. Sin embargo, estos 4,2 kilómetros de camino que recorren la ciudad desde el norte hacia el oeste es conocida simplemente como Avenida Parque.

Es una de las arterias más transitadas ya que permite recorrer gran parte de la ciudad de manera cómoda –con paisajes pintorescos donde muchos vecinos realizan ejercicios o salen a dispersarse– y une dos puntos distantes de la ciudad de manera ágil.

Sin embargo, durante la última semana, cinco choques tuvieron lugar en Avenida Parque: el primero (y el más grave) sucedió el lunes, cuando a la altura de Lavalle tres vehículos estuvieron involucrados en un accidente y la policía y una ambulancia debieron trabajan en el lugar mientras el tránsito estuvo cortado; el segundo fue al otro día, el martes, cuando una camioneta chocó la parte trasera de una utilitario en la esquina de Montevideo; el tercero sucedió el jueves a la altura de Bolívar donde dos autos estuvieron involucrados; y el cuarto y último fue en Aguado, al llegar al Corsódromo, cuando uno de los conductores intentó agredir a personal de Tránsito luego de chocar su auto.

Muchos accidentes en pocos días, y más allá de que los hechos ocurridos durante los últimos días solo hubo que lamentar daños materiales, cuánto tiempo debe pasar para que pase algo más grave? Recordemos que la Avenida Parque es una zona de esparcimiento, donde además son muchos los niños que circulan por la zona como peatones o en sus bicicletas.

“Tuve la responsabilidad de ver en video uno de los choques y lo que pude apreciar es que uno de los vehículos venía a una velocidad elevada y el otro venía distraído, porque al momento de atravesar esta vía de doble circulación, como lo es la avenida Parque, tiene una visibilidad como para anticipar una maniobra para dejar pasar un vehículo”, explicó en Ahora Radio Cero el director de Tránsito Oscar Navone, quien agregó que “se ve que acá ninguno vio al otro porque uno venía distraído y el otro venía a una velocidad elevada y pasó lo que pasó”.

Hay una realidad: en todo Gualeguaychú la velocidad máxima de circulación es de 40 km/h, y aunque la Avenida Parque sea conocida por ese nombre, lo cierto es que no es una avenida.

“Muchas veces llegan expedientes u oficios para que nosotros respondamos porque a veces el seguro de uno no quiere pagarle al del otro, y Gualeguaychú no tiene avenidas. Hay calles con doble sentido de circulación y hay calles que son prioritarias. En la ciudad de Gualeguaychú no hay avenidas, por lo tanto, en la avenida Parque no se puede circular a 60 km/h”, explicó Navone.

Teniendo en cuenta este dato, Ahora ElDía realizó un recorrido por Avenida Parque desde 2 de Abril hasta Costanera. A lo largo de este recorrido de 4,2 kilómetros hay seis lomas de burro, dos semáforos y desde fines de la semana pasada unos reductores de velocidad a la altura de Montevideo. Sin sobrepasar jamás el límite de velocidad, el recorrido se puede hacer en 9 minutos 31 segundos. Sin embargo, en varios tramos del trayecto se tuvo que hacer tirados hacia la mano derecha, ya que fueron varios los que iban a más de 40 km/h, en especial motos de diferentes cilindradas.

“No se corre más riesgo por ir a la velocidad reglamentaria. El que corre riesgos es el que conduce a mayor velocidad. Es un mayor riesgo no sólo para otros vehículos sino también para el peatón o los adultos y chicos que circulan en bicicleta porque van desprotegidos y no tienen la capacidad de reaccionar como corresponde”, manifestó el Director de Tránsito.

“La velocidad máxima permitida para circular en todas las arterias de la ciudad de Gualeguaychú es de 40 km/h, y cuando se llega a la encrucijada se debe disminuir la velocidad un 50%. Y cuando es zona de escuela o un lugar de paseo, la velocidad es de 20 km/h como velocidad máxima permitida”, subrayó.

“A fines de la semana pasada pusimos reductores de velocidad en la esquina de Montevideo. Esto ya estaba planificado, pero justo suceden estos choques y parece que salimos detrás de estos hechos, pero no es así. Ya hace un tiempo encargamos y compramos los reductores de velocidad y ahora estamos empezando a colocarlos en diferentes puntos de la ciudad. También vamos a incorporar mayor cantidad de sendas peatonales, para eso hicimos reparar la máquina, y ya está en proceso de compra lo que es la pintura termoplástica que es la que dura más. También vamos a mejorar la señalética”, informó.

Lo cierto es que queda de manifiesto que hay una responsabilidad en los conductores a la hora de estar al volante. Ya sea por imprudencia o por distracción, los choques –especialmente en la Avenida Parque– están a la orden del día. Teniendo en cuenta que en Gualeguaychú hay entre 4 o 5 choques por día (de diferentes magnitudes, por supuesto) una concentración tan alta en una avenida tan transitada es como para pensar y reflexionar.

“Hay que prestar atención a todas las recomendaciones y tener siempre la precaución al servicio del vehículo, si vamos en una moto hay que usar el casco, si vamos en un auto hay que usar cinturón de seguridad, y siempre prestar atención, ir con cuidado. Es preferible llegar dos minutitos más tarde pero evitar inconvenientes importantes que después tengamos que estar lamentando por algún incidente o, lo que es peor, que le pase algo a un peatón o un chico en bicicleta. Y el celular no se debe usar jamás cuando se conduce, si es importante se estaciona y se usa. Un segundo que quiten la vista de la calle son diez o quince metros a que van a andar a ciega y que puede pasar cualquier cosa”, concluyó Navone.