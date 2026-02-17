En el marco del final del fin de semana largo de Carnaval, se registraron dos choques múltiples en la Ruta Nacional 12, en dos tramos diferentes.

Ambos accidentes involucraron a más de dos vehículos, en el sentido Norte-Sur, es decir mano hacia Buenos Aires.

Así lo informó el vocero de Autovías del Mercosur, Mariano Bradanini. El primero de los hechos ocurrió en el kilómetro 94, en la zona de Isla Talavera. Allí, un choque múltiple dejó la calzada reducida, obligando al personal de seguridad vial a intervenir para ordenar el paso de los conductores que se dirigen hacia la zona de Zárate.

A su vez, se reportó un segundo choque múltiple sobre el Puente Mitre, la estructura principal del Complejo Zárate Brazo Largo. Al igual que en el incidente de Isla Talavera, el tránsito en sentido hacia el sur se ve seriamente afectado por la reducción de carriles, lo que provoca largas filas de vehículos.

Ante esta situación, las autoridades viales solicitaron a quienes deban transitar por la zona circular con extrema precaución. Se recomienda enfáticamente reducir la velocidad, mantener una distancia de seguridad prudencial entre rodados y respetar estrictamente las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en ambos puntos críticos de la ruta.

Fuente: La Pirámide / Ahora