Desde el Municipio lanzaron una invitación a la comunidad a participar de las diversas alternativas culturales, deportivas y recreativas programadas para este fin de semana en diferentes puntos del ejido urbano y las reservas naturales locales.

La programación comenzará el viernes 28, a las 18:30 horas, con una excursión de luna llena a cargo de Astroturismo Mirri en la Reserva Natural Las Piedras, la cual contempla senderismo guiado y observación por telescopio. En paralelo, a las 19, en la zona de los Obeliscos de la Costanera se desarrollará la actividad solidaria “Ver la Luna”, organizada por "La chica del telescopio" junto a Creando Recuerdos para recolectar golosinas y cacao destinados a los festejos infantiles.

El sábado 29 a las 15 h, el Centro de Interpretación del Patrimonio Natural "La Delfina", ubicado en el Parque Unzué, albergará el espectáculo educativo interactivo “Frida Puncho”, con acceso libre y gratuito. Por la noche, a partir de las 20:30, la propuesta de observación astronómica “El brillo de la luna” se trasladará al Muelle del Pescador en la Zona Portuaria.

El domingo 30 se llevará a cabo la primera fecha de la Gira Nacional “Stunt Argentino”. La convocatoria se iniciará a las 11 h, en la intersección de Boulevard Pedro Jurado y 10 de Junio, desde donde partirá una rodada de bicicletas que atravesará la ciudad hasta los Galpones del Puerto.

En el predio portuario, a partir de las 12:30, se desarrollarán las exhibiciones y competencias con la participación de competidores locales e internacionales, puestos gastronómicos y de ventas. Para formar parte del trayecto rodado se requerirá el uso obligatorio de casco y la entrega de un alimento no perecedero por participante.

En tanto, a partir de las 15 del domingo, el patio central del Mercado Munilla será sede de la celebración del Día del Niño, con juegos, música y un picnic sin gluten coordinado junto a la entidad ACELA. La propuesta estará a cargo de SODA y Gualeguaychú Parque Aéreo y tendrá entrada libre y gratuita, como alternativa para compartir una tarde en familia.

La grilla detallada de los horarios y locaciones de cada evento se encuentra disponible en la plataforma oficial gualeguaychu.tur.ar.