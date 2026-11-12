La ciudad se prepara para un marcado cambio en las condiciones atmosféricas durante este fin de semana. El avance de un frente frío, impulsado por un proceso de ciclogénesis en la región central del país, le pondrá fin a las altas temperaturas de los últimos días y traerá inestabilidad y precipitaciones a la ciudad.

El viernes será la última jornada calurosa antes de que ingrese el nuevo sistema frontal. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipa un cielo mayormente nublado con una temperatura máxima que alcanzará los 31 grados y una mínima de 17.

Sin embargo, el cambio más significativo se sentirá durante la madrugada del sábado, momento en el que la probabilidad de lluvias y tormentas se elevará a valores de entre el 40% y el 70%. Tras una mañana que continuaría con abundante nubosidad, las condiciones tenderían a mejorar hacia la tarde, acompañadas por un moderado descenso térmico que dejaría la máxima en 28 grados.

Para el domingo, la inestabilidad dará un respiro. Se espera una jornada más óptima para disfrutar al aire libre, con nubosidad variable y un ambiente mucho más fresco, con marcas que oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 26 de máxima.

No obstante, este alivio será temporal, ya que el lunes volvería a aumentar la inestabilidad y el pronóstico advierte sobre el regreso de lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades del 10% al 40% y temperaturas máximas cercanas a los 27 grados.

Los especialistas explican que todo este proceso está fuertemente vinculado a una ciclogénesis prevista para el sábado, un fenómeno atmosférico que consiste en la formación o intensificación de un centro de baja presión, en este caso sobre el este bonaerense.

Los análisis meteorológicos detallan que el choque de este avance frío con la masa de aire cálido y húmedo presente en la región es el motor principal detrás de las lluvias y el descenso de las temperaturas.

Aunque la intensidad exacta de las tormentas puede tener algunas variaciones locales, Gualeguaychú sentirá de lleno el impacto de este recambio en la masa de aire.