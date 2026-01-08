La delegación de la sede Gualeguaychú se encuentra en la ciudad de Cosquín participando del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, instancia previa al Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde compiten los ganadores de las distintas sedes del país.

En este marco, esta noche pisarán el escenario Damián Lemes en el rubro canción inédita y Cielo Pereyra como solista de malambo femenino.

Ambos gualeguaychuenses resultaron ganadores de sus categorías en el Pre Cosquín que tuvo lugar en nuestra ciudad en noviembre en los Galpones del Puerto.

En tanto, el miércoles por la noche, tuvieron su participación el dúo compuesto por Hernán Archaina y Cesar Cabezas, que deleitaron con su canto a los espectadores.

También tuvieron su debut en representación de la sede Gualeguaychú: Rodrigo Tomás Bogado, en el rubro Solista de Malambo Masculino; Pareja Gutiérrez – Jaime, en el rubro Pareja de Baile Tradicional; Conjunto de Baile Folklórico La Gauchada, en el rubro Conjunto de Baile Folklórico; Franco Pezzelato, en el rubro Solista Instrumental.; E Ignacio Sartori Cabrera, en el rubro Solista Vocal.