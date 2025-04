De acuerdo con una nota aparecida en la revista Times, una empresa llamada Colossal Biosciences logró recuperar ADN de fósiles de lobos gigantes. Con el descubrimiento de ADN adicional, los investigadores de Colossal han editado 20 genes de lobos grises para dotar a los animales de características clave de los lobos gigantes.

Posteriormente, crearon embriones a partir de las células editadas de lobo gris, los implantaron en madres sustitutas y esperaron a que dieran a luz. El resultado fue tres lobos sanos: dos machos de 6 meses y una hembra de 2 meses, llamados Rómulo, Remo y Khaleesi, que tienen algunos rasgos de los lobos gigantes.

Estos ejemplares no solo son grandes, sino que tienen un pelaje denso y pálido que no se encuentra en los lobos grises. La empresa mantiene a los lobos en una instalación privada en un lugar no revelado del norte de Estados Unidos. Los animales permanecerán en cautiverio.

Pero la tecnología que la compañía ha desarrollado podría ayudar a conservar especies que aún no se han extinguido, como el lobo rojo, en peligro crítico de extinción, cuya población se limita principalmente a Carolina del Norte.

En 2022, se descubrieron híbridos de lobo rojo y coyote en Texas y Luisiana. Colossal también anunció la producción de cuatro clones a partir de estos híbridos. Hipotéticamente, la introducción de estos clones en Carolina del Norte podría mejorar la diversidad genética de la población de lobo rojo de la zona y ayudar a la especie a evitar la extinción.

En 2023, el equipo Colossal comenzó a centrarse en los lobos gigantes como una especie potencialmente más fácil de lograr que otros intentos, como por ejemplo los mamuts. Los lobos gigantes están emparentados con los perros, por lo que los científicos podrían aprovechar años de investigación sobre la clonación de perros y la implantación de embriones caninos.

Un equipo revisó los fósiles de lobos gigantes con nuevos métodos para aislar el ADN. Descubrieron una gran cantidad de material genético en dos fósiles: un diente de 13.000 años de antigüedad hallado en Ohio y un cráneo de 72.000 años de antigüedad hallado en Idaho. Los genomas de los lobos gigantes permitieron reconstruir la historia de estos animales con mayor detalle.

Los lobos gigantes resultaron pertenecer al mismo linaje que dio origen a los lobos, chacales y licaones africanos actuales. El lobo gigante se separó de la rama principal hace unos 4,5 millones de años. Posteriormente, hace unos 2,6 millones de años, se cruzaron con otras especies, incluyendo los ancestros de los lobos grises y coyotes actuales.

Los lobos gigantes dominaron el sur de Canadá y Estados Unidos, según Julie Meachen, paleontóloga de la Universidad de Des Moines que trabajó en el proyecto de ADN antiguo. Y superaron a los lobos grises, siendo un 25% más grandes y con dientes y mandíbulas enormes.

Cazaban caballos, bisontes y posiblemente mamuts. Cuando muchas de estas especies de presa se extinguieron, probablemente en parte debido a la caza humana, el lobo gigante pudo haber estado condenado a la extinción, y el lobo gris se extendió desde el norte de Canadá y Alaska para llenar el vacío ecológico. Los lobos gigantes y los lobos grises son genéticamente idénticos en más del 99%.