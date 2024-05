Deportivo Gurises, conocido por su compromiso en la formación de valores en niños y jóvenes a través del deporte, ha sido afectado por las recientes inundaciones.

La institución de Pueblo Belgrano, que se ubica a metros al ingreso de dicho localidad sobre ruta 42, sufrió pérdidas materiales y tampoco pudo volver a la normalidad con sus actividades deportivas.

En diálogo con AhoraElDía, el presidente Ezequiel Benavente contó detalles de la situación actual del club con respecto la crecida del río Gualeguaychú, a principios de mes y que, lamentablemente, en las últimas horas tuvo un nuevo repunte de 25 centímetros.

“La última crecida tuvo un fuerte impacto en el club. Las instalaciones se inundaron, causando daños significativos en los campos de juego, vestuarios y demás infraestructuras como baños, cantina y depósito de materiales. También se dañaron las luminarias y cableados de las mismas. Actualmente, se requiere una importante inversión para reparar y restaurar el predio a su estado óptimo”, contó Benavente.

Deportivo Gurises es un club novato, que se fundó el 30 de diciembre de 2016, y en sus primeros años se centró en la formación y contención de chicos a través del fútbol, afiliándose a la Liga Departamental.

La categoría 2013 del club en el último Encuentro Gurisito Sabalero.

Pero en los últimos años amplió su cartelera de actividad y e incluyó fútbol mayor (Sub23 y Primera), femenino y sénior masculino, por lo que abrió un abanico para todas las edades y géneros, bajo el siguiente eslogan: “Todo niño/a, joven o adulto/a que comparta nuestros valores y el amor por el deporte tendrá siempre un espacio, independientemente de su situación económica”.

Pero en la actualidad los chicos y los grandes aún no pueden volver a entrenar con normalidad en el predio, ya que todavía siguen las secuelas de la crecida. Pese a la angustia e incertidumbre, el club de Pueblo Belgrano no dejó de brindar su función social y la práctica del fútbol no paró, ni en el pico máximo del agua.

“Durante el período en que el predio estuvo bajo agua, las actividades deportivas no se detuvieron. Gracias a la colaboración de clubes vecinos y otros espacios comunitarios de la Municipalidad de Pueblo Belgrano y de Gualeguaychú, los chicos y mayores pudieron continuar sus entrenamientos en otros lugares”, indicó el presidente.

“Esta solidaridad permitió que el espíritu deportivo y el sentido de comunidad se mantuvieran intactos”, valoró.

Deportivo Gurises cuenta con alrededor de 300 socios, quienes contribuyen con la cuota y en el caso de no poder abonarlas, dado el contexto actual, participan activamente en las diversas actividades y eventos organizados por el club, como el trabajo de volver a poner de pie al club después del desastre natural.

En ese sentido, el pope de DG afirmó: “A pesar de los esfuerzos, el club está lejos de volver completamente a la normalidad en su predio. Continúan las labores de reparación y acondicionamiento, pero la determinación y el compromiso del club y su comunidad auguran una pronta recuperación”.

Para finalizar, Benavente se mostró positivo pese al complejo contexto: “Algo que me gustaría mencionar en nombre de la comisión directiva, integrada por padres, donde sus hijos juegan y se divierten en la institución; El Club Social y Deportivo Gurises sigue siendo un pilar fundamental en la formación de niños y jóvenes y en la promoción de valores a través del deporte.

Con el apoyo de todos y el compañerismo que nos une, estamos seguros de que superaremos este desafío y continuaremos creciendo y expandiéndonos para que la familia de DG, como nos gusta identificarnos, siga creciendo”, sentenció.