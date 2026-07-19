La derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo no opacó el orgullo de los hinchas argentinos por la campaña realizada por la Selección. En Gualeguaychú, cientos de personas se acercan a la Costanera para reconocer el esfuerzo y el gran desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La tradicional zona de los Obeliscos, escenario de los festejos tras la consagración en Qatar 2022 y también de las celebraciones por los triunfos frente a Egipto, Suiza y, especialmente, Inglaterra en este Mundial, volvió a ser el punto de encuentro. Esta vez no hubo una vuelta olímpica para celebrar, sino un emotivo reconocimiento a un seleccionado que estuvo a un paso de conseguir el bicampeonato del mundo y la cuarta estrella.

Argentina cayó en el tiempo suplementario frente a España, considerada por muchos como el seleccionado que mejor fútbol practica en la actualidad, luego de una campaña que volvió a ilusionar y a emocionar a millones de hinchas.