Brujas, dráculas y personajes de lo más espeluznantes se apropiaron durante toda la tarde de las instalaciones de la Vieja Terminal. Se trató de una apuesta que vienen haciendo hace unos años los dueños de los negocios que se encuentran dentro del complejo comercial, pero que en esta edición llevó a la fiesta un poco más allá.

Una de las características que tuvo la edición 2025 es que sumó a Ruyina Abraham, quien aportó la parte artística del evento.

“Incorporamos una puesta teatral a lo que ya venían haciendo los comerciantes para que el evento sea más grande. El proceso de organización, con el armado de la escenografía me llevó armarlo unos dos o tres meses, sumado al ensayo de la obra que está incluida en estas dos horas de fiesta”, detalló Abraham.

La obra de Teatro “Abracadabra” planteó una historia donde los villanos intentaron convencer a Merlín para poder volver todos los 31 de octubre a celebrar. La puesta en escena se llevó la atención de las familias que reconocieron con aplausos la performance de los actores. Además, uno de los grandes atractivos de la tarde fue la sala de escape temática.

La perla de la jornada fue el desfile de disfraces. El jurado compuesto por tres personas fue el encargado de decidir qué niño tuvo mayor ingenio a la hora de elegir su traje. Durante toda la velada, se sucedieron sorteos auspiciados por los comerciantes de la Vieja Terminal.

Eventos para visibilizar el espacio

Más allá de las opiniones que suscite la celebración de Halloween, constituye un atractivo y una excusa para que las familias recorran los pasillos y locales de la Vieja Terminal. En este sentido, cada uno de los eventos que se desarrollan en este lugar apuntan a que los gualeguaychuenses lo tomen como un paseo y un punto de referencia a la hora de hacer sus compras.

Al respecto, Candelaria, dueña de uno de los locales, dijo a Ahora ElDía que “Halloween es muy lindo porque trae mucho público, a gente que no recorre generalmente el lugar. Nosotras somos relativamente nuevas acá, y está bueno que haya este flujo de personas, este tipo de fiestas. Me parece muy beneficioso que se haga. No es la primera vez que se hace, y cada vez es más grande”.

Por su parte, Mateo señaló que es “un evento muy importante porque vienen muchos chicos con sus familias y amigos. Este año es más numeroso que la edición anterior y ya se instaló como punto de referencia de esta fiesta. Lo que se busca es que vengan personas, aunque a nivel comercial es un día más, no repercute significativamente en las ventas”.

En esta línea, Daiana expresó que “está bueno que se hagan eventos para que las personas nos conozcan y vuelvan, porque muchas veces no vuelven, creemos que al lugar le falta una vuelta de rosca en este sentido. Cada local se esfuerza mucho para llegar a su público. Estos eventos atraen a mucha gente, pero rara vez vuelven. Así que debería haber un trabajo para que las personas lo vean como un paseo, vengan y consuma acá. Estaría bueno retener un poco más a la gente, a nosotros como comerciantes nos sirve, no es lo mismos un lugar que no es transcurrido a otro que no lo sea, pero se vende lo mismo que un día común”.

En tanto, Emiliana manifestó que “muchas personas nos conocen a partir de este evento. A través de los regalitos que les hacemos a los nenes, los adultos se queden mirando alguna prenda”.

Halloween sí o Halloween, no

La noche de brujas despierta debate entre quienes piensan que no debería celebrarse porque “no es una fiesta nuestra” y quienes lo ven como una oportunidad para que los chicos se diviertan. Lo cierto es que año a año es un fenómeno que crece cada vez más en la ciudad.

De hecho, durante toda la jornada del viernes, sobre todo por la tarde y la noche, cientos de niños recorrieron las calles céntricas y entraron a los locales en busca de caramelos. Los comerciantes, que empezaron a notar la popularidad de la celebración, ya están preparados con los dulces para los niños, y la fecha ya no los agarra por sorpresa.