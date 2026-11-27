El presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) cerraron hoy viernes sus respectivas campañas con miras a las elecciones generales del domingo.

“El domingo estamos convocados a hacer historia. La mayoría progresista la tenemos a la vista, así que rememos y votemos para gobernar. ¡Lo vamos a volver a lograr!”, instó Sánchez en el acto organizado por el PSOE en la Caja Mágica en Madrid, reportó el diario El País.

“¡Sí, se puede!“, clamó el jefe del Gobierno español a la multitud de simpatizantes socialistas.

En otro párrafo de su mensaje, Sánchez dijo que “la historia no la escriben los poderosos, sino la escribe gente corriente, de a pie, que con su ejemplo, su sufrimiento, logran poner en pie derechos y libertades. Pienso en Nevenka Fernández, que en 2001 denunció el acoso sexual de su jefe, un alcalde del PP”.

Un momento emotivo del acto se produjo cuando se presentó Ángela Raya, nieta de un socialista fusilado en la Guerra Civil. La familia recuperó sus restos en 2025, después de 89 años de búsqueda.

“Vengo sola, pero con una luz, de 1936, como la antorcha olímpica, y no se ha apagado. Seguimos escribiendo un libro que tuvo unas fases oscuras pero que queremos que siga con la luz de los que estaban entonces y quienes están ahora”, dijo.

También se vio al cineasta Pedro Almodóvar recitando el poema “No quiero”, de Ángela Figuera Aymerich: “No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero...”.

Feijóo apela a la izquierda pese a confiar en una mayoría de derechas



Por su parte, Feijoó en el acto de cierre del PP en Sevilla, a orilla del río Guadalquivir, pidió “el voto de forma directa a los que habéis votado a la izquierda”.

“No os pido que dejéis de sentiros de izquierdas. Sé que no os gusta lo que veis. La decencia no es de izquierdas o derechas. Tu voto también dice lo que estás dispuesto a tolerar. Préstanos tu voto para volver a la honestidad. ¡Vuelve a un partido honesto, olvídate del sanchismo!“, manifestó.

El llamamiento del candidato del PP a la izquierda llega después de una campaña de dos tiempos para Feijóo.

La primera mitad estuvo marcada por el impulso del cara a cara con Sánchez, en la que se le dio por vencedor y por la ausencia de errores graves. La última semana, sin embargo, dejó un balance algo menos favorable, especialmente por su polémica por su expresión “calladita” que desplazó parte del foco hacia el candidato.

Abascal pide echar a Sánchez



Desde la Plaza de Toros de Valencia, Abascal dijo: "Aspiro a salir el domingo y decir a todos 'misión cumplida': se va (Pedro Sánchez)", afirmó.

El líder de Vox insistió en que las encuestas no sustituyen a los votos y pidió a sus simpatizantes acudir a las urnas sin confiarse. Comparó las papeletas con las banderillas que se clavan en una corrida de toros. "No votéis con miedo, votad con valor, votad con ovarios y echadle cojones", reclamó ante los miles de asistentes.

Durante su discurso, Abascal cargó contra la “corrupción” del Ejecutivo y mencionó los casos que afectan al entorno del presidente, entre ellos los relacionados con su hermano, su mujer, el caso Koldo y José Luis Ábalos.

También criticó la situación de los servicios públicos, el encarecimiento de la vida, la inseguridad y la falta de oportunidades para los jóvenes.

Ada Colau cerró su campaña en Madrid pidiendo el voto femenino



En la capital española, Colau centró su discurso pidiendo el voto de las mujeres, ante miles de seguidoras que gritaban: "Ada, Ada, Ada, Ada remontada".

Acompañada por el cabeza de lista por la formación de izquierda en Madrid, Emilio Delgado, Colau insistió en que las mujeres no se van a quedar "calladitas". Mientras que Delgado añadió que los que se quedarán "calladitos" el domingo serán PP y Vox.

La senadora trans de Más Madrid Carla Antonelli fue la encargada de abrir el acto alertando de que la derecha quiere derogar la Ley trans y el aborto libre de las menores de edad."No es que nos quieran calladitas, nos quieren como borregos", dijo y advirtió que a Colau "no la va a callar nadie".

Fuente: NA