Carlos Brescacín, médico neumonólogo entrerriano y presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, dialogó con Canal 9 Litoral y habló sobre los mitos alrededor del cigarrillo electrónico y el vapeador, a menudo vendidos como inocuos o más sanos que el tabaco tradicional.

“Asumismo la responsabilidade informar la campaña de propaganda y lobby de la industria tabacalera, que busca migrar del consumo tradicional de cigarrillo a nuevos dispositivos de adicción a la nicotina. El discurso de la reducción del daño ha sido la bandera para presentar los productos, pero para nada es correcto. Se están empezando a ver cuadros asociados y hay un riesgo nacional para la salud“, indicó Brescacín.

El experto subrayó que un proyecto de ley presentado en el Senado entrerriano, que alerta sobre los peligros de estos dispositivos y apunta a una campaña de concientización: “Ofrece una contención al daño que puede generar en la población, especialmente en adolescentes, porque estadísticamente el consumo comienza a los 12 años”.