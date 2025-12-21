En el marco de una investigación por narcomenudeo, se realizaron cinco allanamientos con resultados positivos en el barrio San Jorge de Concordia, que culminaron con el secuestro de estupefacientes, dinero, vehículos y la detención de un hombre y una mujer.

Los procedimientos se llevaron a cabo en una vivienda ubicada en calle 58, entre Dr. Saure y Yamandú Rodríguez, donde el personal policial logró incautar una importante cantidad de droga y elementos vinculados a la actividad ilícita.

Durante los operativos se secuestró un trozo rectangular compacto de cocaína de máxima pureza, junto a 10 envoltorios con la misma sustancia, alcanzando un peso total de 828 gramos. Además, se incautó un envoltorio de marihuana, con un peso de 1,5 gramos.

Entre los elementos secuestrados también se encuentran dinero en efectivo por un total de 1.006.300 pesos, balanzas digitales de precisión, bolsas de nylon, teléfonos celulares, una cámara de videovigilancia, una tarjeta de memoria, un pendrive, y documentación vinculada a la compra-venta de un camión Mercedes Benz.

Asimismo, se procedió al secuestro de un camión marca Mercedes Benz, dominio WIK-017, que quedará a disposición de la Justicia en el marco de la causa.

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidos Enriquez Antonio Darío, de 46 años, y Iglesias María Verónica, de 44 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación continúa con el objetivo de determinar posibles ramificaciones y responsabilidades en el circuito de comercialización de estupefacientes en la zona.