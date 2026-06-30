Un grave siniestro vial se registró este martes, cerca del mediodía, sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 61, unos ocho kilómetros antes de ingresar a la localidad de Viale. Cinco jóvenes cadetes de la Escuela Superior de Oficiales de la Policía de Entre Ríos (P.E.R.) protagonizaron un violento despiste y vuelco que dejó como saldo a cuatro de ellos hospitalizados.

El grupo de estudiantes se dirigía en sentido Este a Oeste con destino a la institución policial en Paraná, cuando por razones que las pericias intentan establecer, el conductor del automóvil perdió el control del rodado. El vehículo se desvió hacia la banquina norte y terminó volcado por completo, quedando con las ruedas hacia arriba.

El automóvil en el que se trasladaban es un Fiat Siena, el cual pertenecía a un compañero de la fuerza y contaba con la debida autorización digital mediante la aplicación Mi Argentina.

Al momento del accidente, el rodado estaba al mando de un joven de 21 años, oriundo de Concordia y cadete de 2° año, quien resultó ileso. Junto a él viajaban cuatro acompañantes, todos estudiantes de la Escuela de Oficiales de las ciudades de Concordia y Villaguay. Como acompañante iba una joven de 25 años, oriunda de Concordia, cadete de 3° año. En los asientos traseros iban una joven de 20 años, de Villaguay, cadete de 2° año; un joven de 24 años, de Concordia, cadete de 1° año y otro joven de 21 años, de Concordia, cadete de 2° año.

A raíz del fuerte impacto, se activó de inmediato un amplio protocolo de emergencias en la zona. Cuatro de los jóvenes que viajaban como acompañantes sufrieron diversas lesiones de consideración.

En primera instancia, los heridos fueron asistidos por ambulancias y trasladados de urgencia al Hospital Dr. Castilla Mira de la ciudad de Viale, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, la cadete de 20 años debió ser derivada posteriormente al Hospital San Martín de la capital entrerriana para una atención de mayor complejidad.

En el lugar del hecho trabajaron de forma conjunta el personal médico del hospital vialense, efectivos del puesto caminero del cruce de rutas, Bomberos Voluntarios de Viale y servicios de ambulancias privadas. Ante la gravedad del hecho y el involucramiento de los estudiantes de la fuerza, también se hizo presente en el lugar el Director de Institutos Policiales de la provincia.

Fuente: AHORA