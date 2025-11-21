Esta ciudad, cabecera del Partido de La Costa desde 1978, demuestra que los balnearios bonaerenses pueden ofrecer experiencias auténticas sin depender exclusivamente del calor veraniego. Fue fundada el 24 de octubre de 1945, cuando Arturo de Elías le compra las tierras a la familia Duhau, y en la actualidad cuenta con más de ocho mil habitantes y que en cada temporada la ciudad va creciendo notablemente durante la temporada alta, pero que mantiene su esencia de pueblo costero el resto del año.

1. Playas que invitan todo el año

Las playas de Mar del Tuyú se caracterizan por ser llanas, con un ancho variable que va desde los 100 a 150 metros, acompañadas por frondosos médanos. Las aguas son tranquilas, cálidas y de poca profundidad con un suave oleaje. Durante otoño e invierno, cuando no existen multitudes de temporadas altas, las caminatas por la orilla se vuelven especialmente placenteras. El viento puede ser intenso, pero después de todo ese mismo viento trae ese aroma salado que limpia los pulmones. La ruta provincial 11 es el camino más directo para llegar a estas playas desde Buenos Aires, como también a través de la compra de pasajes a Mar del Tuyú desde cualquier punto del país.

2. Los famosos óvalos que dinamizan la ciudad

Una de las características más distintivas de Mar del Tuyú son sus óvalos, espacios circulares que rompen el tradicional trazado de cuadrícula y en ellos se asientan construcciones emblemáticas, centros comerciales y el Palacio Municipal. Este último hace unos años funcionaba como el Gran Hotel Tuyú, que sirve de testimonio de aquella época dorada de los balnearios bonaerenses de mediados del siglo XX.

3. El muelle: escenario para pescadores y curiosos

A la altura de la calle 75, sobre la costanera se encuentra el muelle pesquero que constituye uno de los puntos de encuentro más característicos de la ciudad. Esta construcción de aproximadamente unos 110 metros de largo fue diseñada para la pesca, una actividad muy popular en la zona y de suma importancia. El muelle cuenta con alumbrado público, alquiler de cañas, mediomundos, carnada y baños públicos. Durante la tarde, cuando la luz empieza a cambiar, los aficionados llegan con sus equipos buscando pejerreyes y corvinas.

4. Actividades recreativas y espacios públicos

La costanera se ha convertido en uno de los principales circuitos para ciclistas y caminantes. Durante todo el año, familias completas recorren esta avenida pavimentada en su totalidad aprovechando las vistas al mar. Los atardeceres convocan tanto a deportistas regulares como a visitantes ocasionales que buscan esa postal clásica del sol cayendo sobre el Atlántico.

Uno de los epicentros de la ciudad que alberga muchas de las actividades anuales que se celebran en la ciudad es la Plaza de la Cultura. En este espacio público ubicado en calle 4 y 69 se pueden disfrutar de varias ferias gastronómicas, de artesanías, eventos musicales y espectáculos gratuitos que se multiplican en las temporadas de verano. Los fines de semana suelen aparecer propuestas variadas, desde shows infantiles hasta presentaciones de artistas locales y regionales.

5. Festividades que marcan el calendario

Mar del Tuyú mantiene tradiciones que convocan tanto a residentes como visitantes. La Fiesta Provincial de la Náutica y el Mar es otro de los eventos que se celebran en la Plaza de la Cultura en noviembre. Durante tres jornadas se puede disfrutar de la feria gastronómica, artesanal y espectáculos en vivo, incluyendo el espectáculo del desfile cívico- institucional y la elección de la reina de la Náutica y el Mar.

Por su parte, la Fiesta de Stella Maris se celebra el 2 de febrero en la Capilla Stella Maris (Calle 4 entre calles 63 y 62). Es una festividad religiosa local que incluye procesión, bendición de la imagen y visita del Obispo de la Diócesis de Chascomús.