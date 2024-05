El presidente Javier Milei viajó el viernes último a España a participar de una serie de eventos que no incluían reuniones ni con el presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ni con el Rey Felipe IV.



El primer evento fue la presentación en la sede del periódico La Razón de su libro “El camino del libertario”, el viernes 17 de mayo, donde acudió el líder del partido Vox, Santiago Abascal. El sábado 18 se reunió en la embajada de Argentina en Madrid con un grupo de empresarios españoles y el domingo 19 dio un discurso durante la convención política ‘Europa Viva 24’, organizada por Vox en Madrid.



En el discurso apuntó contra el presidente español y su esposa, Begoña Gómez, lo que desató una crisis en la relación diplomática entre ambos países. ¿Cuál fue el motivo del conflicto? ¿Qué antecedentes existen? Un artículo elaborado por Chequeado explica los motivos del conflicto y enumera las claves para entenderlo.



1. Javier Milei llamó a la esposa de Pedro Sánchez “corrupta”



El 19 de mayo Milei asistió en Madrid a la Convención ‘Europa Viva 24’ del partido Vox. En su discurso, el presidente dijo: “Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo. Porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia, y se tome 5 días para pensarlo”.

Se refería a Begoña Gómez, la esposa del presidente español Pedro Sánchez, del PSOE. Como explica esta nota de Maldita.es, medio de verificación español, el 16 de abril un Juzgado de Instrucción de Madrid abrió diligencias previas (el primer paso de un proceso judicial para investigar un posible delito) contra Begoña Gómez “para investigar si hubo tráfico de influencias a favor de empresas que recibieron ayudas y contratos públicos”.

El 24 de abril, Pedro Sánchez publicó en su cuenta de X una carta a la ciudadanía donde denuncia “la gravedad de los ataques” que asegura que están recibiendo tanto él como su esposa, y dijo que se tomaría 5 días para reflexionar si debía seguir al frente del gobierno o renunciar.

El 20 de mayo, luego del discurso de Milei en la convención de Vox, el presidente español publicó en su cuenta de X un video donde le responde a Milei en un discurso en el Foro Económico CREO: “Lo que vivimos ayer en Madrid habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. España y Argentina somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan”.

Finalmente, pidió a Milei una “rectificación pública” y dijo que el Presidente argentino, con sus declaraciones, “no ha estado a la altura”.

2. España decide retirar definitivamente a su embajadora en Buenos Aires



El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español, José Manuel Albares, anunció que España retira de forma permanente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 21 de mayo, Albares indicó que al frente de la embajada estará el encargado de negocios, un diplomático encargado de sustituir al embajador en su ausencia.

“El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente”, dijo Albares el domingo último tras las declaraciones de Javier Milei. Ese mismo día el ministro español había llamado a consulta a la embajadora española ‘sine die’. Esto significa: por tiempo indeterminado.

“Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencias políticas e ideológicas, no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad”, dijo Albares en una declaración institucional.

Y agregó: “Junto a ello, España también exige al señor Javier Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y dignidad”.

Además, el ministro español solicitó al embajador argentino en España, Roberto Bosch, una reunión para trasladarle el pedido de las disculpas públicas.

3. El vocero presidencial dijo que Milei no va a pedir disculpas



El mismo 19 de mayo, en una entrevista con LN+, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el Presidente no pedirá disculpas: “El Presidente no va a pedir disculpas por lo que pasó porque no tiene nada de lo qué disculparse. De hecho, no lo nombró, ni a Pedro Sánchez, ni nombró en el discurso que generó tanto revuelo, no nombró absolutamente a nadie del Gobierno español”.

“No hizo a Begoña Gómez. No hizo mención. Tomaron el caso como propio. Y efectivamente relacionaron lo que estaba diciendo el presidente Milei con, efectivamente, lo que ocurrió con la esposa de Sánchez”, dijo Adorni.

Luego, en su habitual conferencia de prensa, el lunes 20 de mayo aseguró que esto “nada tiene que ver con temas diplomáticos, es una cuestión entre personas” y pidió a los funcionarios del gobierno español que reflexionen y pidan disculpas. Insistió, además, en que no les preocupa “la reacción diplomática porque el sentido común indica que no puede haber ninguna reacción diplomática, no hay razón para que la haya y sería absolutamente irracional que eso ocurra”.

Ese día, el Comité Nacional de la UCR (Unión Cívica Radical), dirigido por Martín Lousteau publicó un comunicado sobre este conflicto y exhortó al Gobierno nacional “a tener una política exterior madura, responsable, acorde a nuestra historia e intereses nacionales, y no a un mero capricho ideológico personal”.

4. Antecedente del conflicto: declaraciones de funcionarios españoles



Este conflicto no se inició ahora: no es la primera vez que Milei menciona a Begoña Gómez y tampoco es la primera vez que funcionarios y funcionarias de España hablan del gobierno de La Libertad Avanza.

En los primeros días de mayo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, habló de “ingesta de sustancias” en referencia a Milei. A estas declaraciones, el Gobierno argentino respondió con un comunicado repudiando “las calumnias e injurias” y mencionó: “El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”.

Días después, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Diana Morant, dijo que el gobierno de Milei es modelo del negacionismo. También Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, habló de “Milei y otros gobiernos del odio”.

El 18 de mayo último, cuando Milei ya estaba en Europa, Pedro Sánchez tuiteó un video donde dice: “La internacional ultraderechista se reúne hoy en España con Abascal y Milei a la cabeza. Y lo hacen aquí porque España representa lo que ellos odian: feminismo, justicia social, dignidad laboral, Estado del bienestar y democracia”.

5. La última tensión diplomática entre España y Argentina: la expropiación de YPF en 2012



El último antecedente de tensión en la relación entre los 2 países se remonta al 2012, cuando Argentina expropió YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria). La petrolera española Repsol demandó al Estado argentino por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF ante Tribunal Internacional de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un instrumento de resolución de conflictos del Banco Mundial.

Sin embargo, luego Repsol aprobó un acuerdo de US$ 5.000 millones con el gobierno de Argentina, poniendo fin a una disputa de dos años sobre la confiscación de las operaciones de la compañía en el país, como indica esta nota de la agencia de noticias Reuters de 2012.

“Creo que alcanzar finalmente un acuerdo amistoso sobre este contencioso que ha llevado dos años es extremadamente positivo”, declaró en ese momento el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en un mensaje de vídeo que acompañaba a un comunicado sobre los términos del acuerdo.

Una década después, en 2023, la corte de Nueva York condenó a Argentina a pagar hasta 18.000 millones de euros por la expropiación de YPF a Repsol.

Sin embargo, a lo largo de los años la relación diplomática entre ambos países se desarrolló en base a acuerdos y tratados, sin sobresaltos.

De acuerdo con un documento oficial del ministerio de Asuntos Exteriores español, “la relación entre ambos países se enmarca en una pluralidad de Acuerdos (Tratado de Amistad y Cooperación, Convenios Educativo y Cultural, Acuerdo de Protección de Inversiones, Convenio para evitar la Doble Imposición, entre otros.). Las relaciones políticas se reafirmaron con el Plan de Asociación Estratégica (2006) cuya última actualización tuvo lugar en 2017. Ambos países comparten su pertenencia al sistema de Cumbres Iberoamericanas y mantienen frecuentemente posiciones comunes en foros multilaterales”.



