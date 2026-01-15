La Subsecretaría de Energía Eléctrica, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, publicó este jueves en el Boletín Oficial una extensa lista de firmas que “han presentado la solicitud para ser reconocidas como agentes del Mercado Eléctrico Mayorista en la condición de Grandes Usuarios Mayores (GUMAs) y Grandes Usuarios Menores (GUMEs) a partir del 1° de febrero de 2026”.

La comunicación del gobierno nacional precisa que “el plazo para la presentación de objeciones u oposiciones es de dos (2) días hábiles a partir de la fecha de la presente publicación”.

En el listado sobresalen al menos cinco empresas líderes que peticionaron para que sus instalaciones en territorio entrerriano sean consideradas como grandes usuarios.

La primera que aparece en la lista es GLYCOPHARMA S.A., ubicada en Ruta Provincial 26, KM 38, en Nogoyá.

También pidió ser gran usuario del mercado GRANJA TRES ARROYOS, con su planta de Dr. Juan J. Bruno 9347, en Concepción del Uruguay.

La tercera firma es CREMIGAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ubicada en Ruta Nacional 12, KM 278, en General Galarza.

También figura SANOVO GREENPACK ARGENTINA S.R.L., con domicilio en Ruta Nacional 14, KM 58, Parque Industrial de Gualeguaychú.

Por último, también aspira a convertirse en gran usuario del mercado eléctrico mayorista ITAPE S.A., radicada en Valentín Torra 5448, Paraná, publicó el sitio El Entre Ríos, publicó Dos Florines.



Fuente: APFDigital