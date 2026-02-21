El lunes 2 de marzo comenzará un nuevo ciclo lectivo en toda la provincia de Entre Ríos. Miles de alumnos de los niveles inicial, primario y secundario volverán a las aulas junto a sus docentes y la preocupación por las condiciones edilicias de las escuelas vuelve a estar en agenda. En ese sentido, y a modo de relevamiento, Ahora ElDía consultó a la Dirección General de Arquitectura y Construcciones acerca de cuáles fueron las obras recientemente ejecutadas en establecimientos educativos del departamento Gualeguaychú, y también cuáles se proyecta realizar próximamente.



Dentro de estas últimas, se encuentran cinco escuelas cuyos proyectos de obra ya fueron enviados a la Provincia como expedientes en trámite. Cabe recordar que dicha Dirección es un órgano técnico administrativo dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, que a través de sus distintas zonales departamentales proyecta, evalúa y supervisa las obras públicas financiadas con recursos provinciales.

En el listado remitido a este medio, aparecen obras ejecutadas bajo la modalidad de “emergencia” y otras realizadas mediante “cotejo”. En el primer caso, se trata de trabajos desarrollados en el marco del Plan de Emergencia en Infraestructura Escolar dispuesto por el Gobierno de Entre Ríos en junio de 2024, destinado a establecimientos que requerían refacciones menores y urgentes, con montos acotados. En el segundo caso, el “cotejo” refiere a un procedimiento administrativo de llamado a licitación mediante cotejo de precios, modalidad implementada cuando el monto inicial estimado de la obra supera los límites permitidos para encuadrarlas como emergencia.

Entre las intervenciones realizadas a lo largo de 2025 bajo el esquema de emergencia figura la obra de desagüe cloacal en la Escuela Nº 94 Francisco Ramírez; la impermeabilización de techos en la Escuela Nº 58 Alfredo Villalba; la reparación de cocina e instalación eléctrica en la Escuela Nº 9 Leopoldo Herrera; la intervención eléctrica en la Escuela Secundaria Nº 2 Pablo Haedo; y el desagüe cloacal en la Escuela Nº 22 Álvarez Thomas, ubicada en la localidad de Pastor Britos.

En tanto, bajo la modalidad de cotejo, durante el año pasado se ejecutaron trabajos de reparación de aulas y sanitarios en la sala inicial de la Escuela Nº 88 Los Fundadores; impermeabilización de techos en la Escuela Nº 68 Fray Mamerto Esquiú; reparación de baños en la Escuela Nº 113 Infantería de Marina; impermeabilización de techos en la Escuela Secundaria Nº 16, de Urdinarrain; y tareas en la Escuela Nº 7 O. V. Andrade, de Sarandí.

Actualmente, la única obra en curso corresponde a la Escuela N°2 "Domingo Matheu", la cual cuenta con una primera etapa terminada y entregada. La misma refiere a una ampliación del nivel inicial que supuso la incorporación de una sala más, una dirección, un office y un sanitario para personas con movilidad reducida. Dentro de esta etapa también se arregló un sector de aulas, el entrepiso y un grupo sanitario. Además, se construyó una rampa que vincula el edificio con el patio para garantizar mayores condiciones de accesibilidad.





En este momento, la intervención comprende todo el resto del edificio, tanto en la planta baja como en la planta alta. Los trabajos corresponden a una restauración integral de la escuela: cubierta de techos, cielorrasos, pisos y contrapisos, revoques, pintura, veredas perimetrales y fachada exterior. Estas tareas no sólo involucran a las aulas sino también al salón de actos, cocina, comedor, patio, playón deportivo, área de gobierno de la escuela y el segundo grupo sanitario. Mientras tanto, las actividades del ciclo lectivo se desarrollarán en el sector finalizado que abarcó la primera etapa.

Además de las obras ya concretadas, desde Arquitectura y Construcciones también informaron sobre una serie de proyectos que ya fueron presentados como expedientes ante la Provincia para iniciar su curso administrativo. Entre ellos se encuentra la impermeabilización de techos en la Escuela Secundaria Nº 12 Luis Clavarino; la reparación de sanitarios en la Escuela Nº 93 Faustino Suárez; trabajos de electricidad y adecuación de sanitarios para personas con movilidad reducida en la Escuela Especial Nº 12 José Facio; la impermeabilización de techos en la Escuela Secundaria Normal Superior Nº 14 O. V. Andrade; y la reparación de sanitarios y desagüe cloacal en la Escuela Nº 64 Juan José Millán, en Perdices.

En estos casos, la modalidad prevista es el cotejo de precios, dado que los montos estimados superan los límites establecidos para el encuadre como emergencia. Esto implica un procedimiento que incluye la convocatoria de licitación a oferentes, evaluación de propuestas y adjudicación, bajo los parámetros establecidos por la normativa provincial.