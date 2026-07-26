Cinco partidos completarán este domingo la decimoséptima fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, que había iniciado el pasado sábado 18 con el empate 1 a 1 entre Independiente y Juventud Urdinarrain en el Estadio Municipal.

La jornada dominical tendrá como plato fuerte el cruce entre Deportivo Urdinarrain y Juventud Unida en el estadio Teodoro Treisse. El conjunto dirigido por Norberto Acosta atraviesa un gran momento futbolístico y buscará cortar el extenso invicto de su rival para intentar saltar desde la quinta colocación hasta el tercer escalón de la tabla.

Por su parte, el "Decano", conducido por Daniel Waldner, irá en busca de su decimotercera victoria para encaminar el título, ya que un triunfo le permitiría estirar a 13 puntos la ventaja sobre sus perseguidores, con apenas 21 unidades en juego.

En los demás compromisos de la máxima categoría, Central Larroque —que en caso de sumar de a tres quedará como único escolta— recibirá en el estadio “Raúl Impini” a Unión del Suburbio; en el “Julio Colazzo”, Central Entrerriano será local frente a Defensores del Oeste; en “La Ciudadela”, Pueblo Nuevo se medirá ante el colista Camioneros; y en su recinto, Sarmiento jugará ante La Vencedora.

Todos los encuentros de Primera División comenzarán a las 15.15 horas, mientras que los partidos de la categoría Sub 23 darán inicio a partir de las 13.

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Sporting busca sostener el liderazgo en el ascenso

En simultáneo, este domingo se disputará de forma íntegra la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis Gauna”. La lucha por el título y el primer ascenso directo se encuentra al rojo vivo, con los primeros cinco equipos de la tabla separados por apenas seis puntos de diferencia.

El líder Sporting buscará defender la cima del torneo cuando reciba en el estadio Edgardo Páez a un alicaído Sud América. En tanto, Black River, uno de sus escoltas, hará las veces de local precisamente en la cancha de su rival de turno, Cerro Porteño. Por su parte, Sportivo Larroque —el otro perseguidor inmediato— visitará en el Estadio Municipal a Juvenil del Norte.

La jornada de la B se completará con dos partidos: Atlético Sur será anfitrión de su clásico rival, Defensores del Sur, en el estadio "Mario Urriste" de Unión del Suburbio; mientras que en el “Hugo Reverdito”, Deportivo Gurises recibirá a Isleños Independientes.

La programación del ascenso mantendrá los mismos horarios que la división superior: Sub 23 a las 13 y Primera División a las 15.15.