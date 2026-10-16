Entre semana se disputaron los encuentros pendientes de la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani”. El miércoles, Juventud Unida venció como local a Juventud Urdinarrain por 2 a 1 con goles de Daniel Acosta y Agustín Solís, mientras que Rodrigo Báez había abierto el marcador para el Liebrero.

En esa misma jornada y en el Estadio Municipal, Pueblo Nuevo superó a La Vencedora por 3 a 1 gracias a los tantos de Martín Erramundegui, Guillermo Aguilar y Agustín Paiva. Ramiro Echepare descontó para el equipo que hizo de local.

La actividad se cerró el jueves con tres cotejos: Central Entrerriano venció 2 a 0 a Camioneros en el Parque Unzué con un doblete de Lucas Crisnejo; Sarmiento derrotó 2 a 0 a Independiente en el Municipal con goles de Yair Izaurralde y Lázaro Benítez; y en Urdinarrain, Deportivo y Central Larroque igualaron 1 a 1 (Urbano Quintana adelantó a la visita y Facundo Martínez empató para el local).

Con estos resultados, Defensores del Oeste —en zona de descenso en la tabla general— lidera la Zona A con 8 puntos, seguido por Juventud Unida con 6. Más atrás figuran Sarmiento, Unión del Suburbio y Juventud Urdinarrain con 5, mientras que Independiente cierra la tabla con una unidad.

Por su parte, en la Zona B manda Deportivo Urdinarrain con 10 puntos, escoltado por Central Larroque con 8. Central Entrerriano suma 7, La Vencedora 5, Pueblo Nuevo 3 y Camioneros marcha sin unidades, ya descendido.

Puede interesarte

Así se jugará la fecha del fin de semana en ambas divisionales

La quinta fecha del Torneo Clausura de Primera A comenzará el domingo con cinco encuentros y se completará el martes con el restante.

El domingo, desde las 16:15, se jugarán los partidos de la Zona A: Defensores del Oeste recibirá en el estadio Eduardo Barbosa a Independiente, y Unión del Suburbio hará lo propio en el “Mario Urriste” ante Juventud Urdinarrain.

En cuanto a la Zona B, en el mismo horario, Central Entrerriano recibirá en el estadio Julio Colazzo a Central Larroque; en el Estadio Municipal, La Vencedora será local frente a Deportivo Urdinarrain; y en el “Edgardo Páez” del club Sporting, Camioneros se medirá como anfitrión ante Pueblo Nuevo.

La jornada se completará el martes con el encuentro pendiente de la Zona A entre Sarmiento y Juventud Unida, que se disputará desde las 21:15 en el Estadio Municipal.

Por su parte, en el Torneo Clausura de Primera B se jugará la cuarta fecha, la cual contará con un adelanto el viernes, un partido el sábado y el resto de los encuentros el domingo.