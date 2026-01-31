En la zona de Alberdi y Cándido Irazusta, durante el corso popular “Matecito”, se produjo una pelea entre varias personas que dejó a un joven de 25 años con lesiones visibles leves. Debido a la gravedad del episodio, la víctima debió ser asistida por personal sanitario y trasladada en ambulancia al hospital local. Como resultado de la intervención, fueron aprehendidos dos jóvenes, de 21 y 17 años, señalados como los presuntos agresores. El mayor de edad quedó detenido a disposición del fiscal en turno, mientras que el menor fue entregado a sus progenitores conforme a la normativa vigente.

En inmediaciones de Mosto y Colombo, el Comando Radioeléctrico intervino tras un aviso por la violación de medidas judiciales. Allí se constató que un hombre de 50 años incumplía la restricción de acercamiento impuesta para proteger a su madre de 78 años, quien padece Alzheimer y no recuerda las limitaciones legales impuestas sobre su hijo. La intervención permitió resguardar la integridad de la adulta mayor, y la Fiscalía dispuso la detención del hombre.

Más tarde, efectivos de la Comisaría Novena arrestaron a un joven de 20 años en Río Gallegos y 2 de Abril, luego de ser sorprendido saltando tapiales de distintas viviendas en la zona oeste. Vecinos que lo detectaron iniciaron una persecución hasta que los policías lograron detenerlo. El joven fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición del fiscal en turno.

Finalmente, en la mañana, personal de la Comisaría Tercera acudió a un domicilio de Cervantes y Victoria tras un aviso por gritos provenientes del interior de la vivienda. Allí se constató que un hombre de 49 años había agredido físicamente a su pareja, de 45 años, y le impedía salir del domicilio. La autoridad judicial intervino y dispuso la aprehensión del masculino, mientras que la denuncia fue derivada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para la continuidad de las actuaciones.

