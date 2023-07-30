El sábado pasado, alrededor de las 21 horas, un Chevrolet Sonic conducido por un venezolano de 49 años domiciliado en Buenos Aires fue impactado en su parte trasera por un Mercedes Benz que era conducido por un hombre de 35 años, también con domicilio en Buenos Aires.

Según los Bomberos Voluntarios de Ceibas, el conductor del Chevrolet estaba acampada una mujer venezolana de 44 años, otra de nacionalidad paraguaya de 43 años y un joven de 17 años.

Luego del choque, el auto quedó varado en zona de banquina, contra un alambrado, el Mercedes Benz furgón terminó en el cantero central.

Los cinco ocupantes del vehículo fueron asistidos por el personal de bomberos hasta la llegada de una ambulancia que los trasladó al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

En el lugar trabajó el cuerpo de Bomberos de Ceibas, comisaría de Séptima Gualeguaychú, Perdices, Criminalística Policía Caminera Vial Gualeguaychú y Gendarmería Nacional Vial.