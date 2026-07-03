En el marco de las actividades planificadas para las vacaciones de invierno, el Centro Integrador Comunitario (CIC) Néstor Kirchner, llevará adelante dos jornadas de cine pensadas para compartir momentos de recreación y convivencia vecinal durante el receso escolar.

Las actividades se realizarán los miércoles 8 y 15 de julio, a partir de las 14 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del establecimiento. Allí se proyectarán películas destinadas a que los chicos y sus familias disfruten de una propuesta sin costo en un espacio de cercanía e integración barrial.

“Esta iniciativa apunta a generar ámbitos de participación comunitaria que favorezcan el acceso directo a actividades recreativas y culturales, incentivando el encuentro entre vecinos y el cuidado de los lazos sociales en un entorno abierto para toda la zona”, manifestaron desde el CIC.