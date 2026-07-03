Cine en vacaciones: habrá dos tardes de películas gratuitas para niños
En el marco de las actividades planificadas para las vacaciones de invierno, el Centro Integrador Comunitario (CIC) Néstor Kirchner, llevará adelante dos jornadas de cine pensadas para compartir momentos de recreación y convivencia vecinal durante el receso escolar.
Las actividades se realizarán los miércoles 8 y 15 de julio, a partir de las 14 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del establecimiento. Allí se proyectarán películas destinadas a que los chicos y sus familias disfruten de una propuesta sin costo en un espacio de cercanía e integración barrial.
“Esta iniciativa apunta a generar ámbitos de participación comunitaria que favorezcan el acceso directo a actividades recreativas y culturales, incentivando el encuentro entre vecinos y el cuidado de los lazos sociales en un entorno abierto para toda la zona”, manifestaron desde el CIC.