Cinthia Fernández cruzó muy picante a Luciana Salazar

Cinthia ha manifestado en más de un oportunidad que no la invitan a sus reuniones de amigos y su malestar por cómo Luli lo trata al empresario: “Luciana lo llama a Martín 'beboteándolo'… ¡que hable así con el novio de otra!”, había lanzado Cinthia, en su visita a Hay que ver, el ciclo que conducen José María Listorti y Denise Dumas.

Con el conflicto instalado en los medios, Luciana envió un mensaje en Twitter sobre Martín… ¡que enfureció a Fernández!

tw.jpg

“¡¡¡Que gran amigo que sos Martín Baclini!!! Te adoro con todo mi corazón”, escribió Salazar en la red social. Y cuando una seguidora le escribió “este muchacho Martín es un señor, claro como el agua y con buen corazón”, Luciana respondió: “¡¡Lo describiste tal cual!! Así es él”

Indignada, Cinthia le respondió a Luciana: “Linda, ¿no tenés el celu para decirle en privado y no provocar más? Te lo paso sino Lulú...”.

Además, retwitteó muchos mensajes que criticaban la actitud de Luciana: “Qué ganas de armar bardo tenes hermana (…) No es necesario sinceramente. ¡No hagas lo que te gusta que te hagan Lulita! (…) Decíselo en persona. No agités por Twitter. Qué ganas de provocar a @cinthifernandez, no hay necesidad de esto (…) Querer a un amigo también significa respetar a la persona que eligió como pareja. Buscás quilombo me parece”, decían algunos de ellos.