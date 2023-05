En una de las típicas rondas de preguntas y respuestas que suele organizar en las redes sociales, Cinthia Fernández no le tuvo piedad a las decenas de hombres que le escriben mensajes subidos de tono y los expuso a todos en una historia donde mostró sus fotos de perfil y hasta los liquidó por estar "casados" o en "pareja", y aun así, decirle cosas fuera de lugar.

Todo comenzó con una pregunta de un usuario que indagó respecto a "¿por qué siempre decís 'pajerlis' despectivamente si gracias a ellos hiciste plata?". Al cuestionamiento Cinthia respondió con la firmeza y dureza que la caracteriza a la hora de criticar a este tipo de individuos: "Mi cuerpo lo muestro cómo y cuando se me canta porque soy libre, no les da derecho sobre mí. Me dan asco, algunos tienen foto de perfil con la jermu. En fin, se van multiplicando". En el mismo posteo, Fernández dejó ocho capturas con distintas frases de los acosadores que suelen escribirle, los cuales le hacían propuestas y preguntas subidas de tono y muy desubicadas.

"¿Posición favorita en el sexo?", fue uno de los mensajes más light que recibió, ya que hubo otros muchos más directos como el que le preguntó "¿Te gusta por la colita?", en una referencia nada disimulada respecto al sexo anal. Otro de ellos escribió, casi como si fuera una fantasía voyeur la que estuviera protagonizando, y le pidió a Cinthia que le mostrara "el cajón de tangas" y el famoso "hilo dental" que popularizó su figura durante los años que brilló en Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli.

Las desubicaciones fueron desde las más básicas y llanas, como el que escribió "tu culo es lo mejor que vi en mi vida" o el que preguntó "¿quién es el afortunado que se come ese cuerpito?", y hasta hubo lugar para preguntas quizás no tan complicadas, como el que quiso saber el favoritismo de Cinthia respecto a "¿mañanero, nocturno o siestero?".

Probablemente, cuando la modelo se refiere a "pajerlis" es por hombres como el que pidió su "mejor foto en tanga", como si el Instagram de la vedette fuera un simple servicio de Onlyfans. Dentro de este grupo, inclusive, hubo una pregunta que dejó en claro que creía que esta realidad era un hecho: "¿Hacés encuentros?".

Evidentemente Cinthia se cansó de que la acosen personajes como estos y los expuso sin miedos. Ni siquiera tuvo el criterio de tapar los nombres y las fotos de perfil de estos acosadores, considerando que no era necesario proteger la identidad de estas personas. Y no es nada cuestionable, ya que son todos mayores de edad que saben lo que hacen, dicen y escriben.

Parece mentira tener que aclararlo, pero cualquier mujer u hombre es libre de mostrar su cuerpo cuando, donde y como quiere, mientras que esta exposición no rompa los criterios legales al respecto. En el caso de Cinthia no es la primera vez que ella debe aclarar sobre su libertad, aunque viendo los mensajes que le escriben, tampoco será la última.