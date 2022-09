Se terminó de destapar la olla. Después de que Matías Defederico acusara a Cinthia Fernández de impedirle el contacto y condicionar el vínculo con sus tres hijas, la bailarina no sólo elevó una presentación judicial para dar por terminado el régimen de visitas del futbolista, sino que reveló por primera vez el motivo por el cual la menor, Francesca, lleva más de un año sin querer quedarse a dormir en la casa de su papá. Escándalo total.

Después de las graves acusaciones que Defederico volcó en su paso por el ciclo Secretos verdaderos, Cinthia no titubeó a la hora de chicanearlo en redes sociales con duros y enigmáticos mensajes en torno al verdadero vínculo que mantiene con Bella, Charis y Francesca. "Contá por qué tu hija no se quiere quedar en tu casa", fue uno de los sugestivos mensajes.

En una entrevista con Flor de la V, Fernández precisó cuál de las nenas es la que no quiere tener relación con Defederico. "Francesca, la que estuvo internada. Hace un año que no se queda a dormir en su casa", precisó, al tiempo que reveló que el violento episodio tuvo lugar hace doce meses, cuando el ex futbolista celebró una cena en su casa y no titubeó a la hora de hablar pestes de la madre de sus hijas, quienes escucharon cada uno de los insultos.

"Un día ellas fueron al campamento de la colonia. Él me dijo: 'Las quiero retirar y que se queden a dormir'. Le dije que sí. Las nenas van a dormir. Yo había salido a comer con mi mejor amiga. Tipo una llego a casa y suena el teléfono. Cuando veo que era ella, dije: '¿Qué pasó?'. Me llamó llorando y escondida", recordó la bailarina, y sumó: "Ella me dice: 'Escuché a papá que dijo esto y esto de vos'. Dijo barbaridades de mí. Él estaba con gente. Entonces, Fran me dijo: 'Te extraño, quiero estar con vos'".

En ese momento, de acuerdo al relato de Cinthia, Defederico encontró a la menor de sus hijas escondida y pidiéndole por teléfono a su madre que la pasara a buscar. "Cundo él descubre que estaba hablando conmigo, le arranca el teléfono de la mano. Y ella le dice: 'No, yo me quiero ir con mi mamá'. Y él le dice: '¡Tu mamá no te va a poder venir a buscar porque no puede entrar acá! ¡Y vos te quedás acá porque es mi día!'".

"Todo esto se lo dijo gritando. En ese tono y con agresividad. Así no se le habla a una criatura, que estaba llorando porque extrañaba a la madre. Y él no asumió que estaba hablando mal de mí", advirtió.

¿Cómo terminó la violenta secuencia? Al cortar con su hija, Cinthia agarró su camioneta y partió rumbo al barrio cerrado en el que vive su ex. "Me entró un fuego, una bronca, una impotencia. Pero me tranquilicé y le dije a mi nena que iba a ir como fuera. A las dos y media de la mañana desperté a Carmen, la niñera, porque él dice que no puedo entrar a su barrio. Entonces, le dije a un policía (seguridad del country) que quería entrar, porque mi hija me llamó llorando. Carmen entró, la agarró a Francesca y la nena nunca más quiso ir a su casa".