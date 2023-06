Cinthia Fernández sorprendió al revelar cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales. A través de una caja de preguntas de Instagram, sus seguidores pudieron hacerle todo tipo de consultas y ella no dudó en responderlas.



“Uff perdí la cuenta, pero más de dos años seguro. Pero estoy feliz. No lo sufro, posta. Estoy muy ocupada y ni ganas”, contestó la panelista televisiva.

Además, entre otros interrogantes, una persona quiso saber si Cinthia volvería a casarse y tener hijos. “Ni en pedo me casaría. Ya tengo mi familia. Me ensamblaría pero no haría convivencia, creo”, lanzó haciendo referencia a las tres nenas -Charis, Bella y Francesca- que tuvo con Matías Defederico.



En diciembre del año pasado, durante una visita a LAM (América), la bailarina había contado que Martín Baclini fue el último hombre con el que intimó. Además, admitió que tuvo algunos encuentros ocasionales con el empresario luego de separarse de él.