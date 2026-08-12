El Circuito del Recién Nacido funciona todos los martes y miércoles en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Patico Daneri y permite que, luego del alta hospitalaria, los bebés y sus madres realicen en una misma jornada los primeros controles de enfermería, pediatría, obstetricia y puericultura.

La propuesta es llevada adelante la Subsecretaría de Salud Municipal con turnos previamente programados. El objetivo es facilitar el acceso a los controles posteriores al nacimiento y acompañar de manera integral a las familias durante los primeros días de vida del bebé y el puerperio.

El recorrido comienza cuando la familia recibe el alta del Hospital. A partir de allí, las administrativas del CAPS Patico Daneri, Gisela Lanterna y Aurelia Ghisla, establecen el primer contacto y coordinan el turno para concentrar las distintas consultas en una misma jornada.

Una vez en el Centro de Salud, la primera atención está a cargo del equipo de enfermería, integrado por Vanina Mioniz, Victoria Carro, Candela Kramer y Luciano Gómez. En esta instancia se realizan los controles iniciales de la madre y se inicia el circuito previsto para ella y el recién nacido.

Luego se realiza la consulta pediátrica con Carolina de la Cruz, quien efectúa el primer control del bebé, evalúa su estado general y observa aspectos vinculados con su evolución, entre ellos el progreso de peso. Este seguimiento permite detectar tempranamente situaciones que requieran una atención o control específico.

La atención continúa con la obstetra Cecilia Chareum, encargada del primer control de la madre durante el puerperio. En la consulta se evalúa su evolución luego del nacimiento y, según corresponda, se controla la recuperación de una cesárea o los puntos de un parto vaginal. También se brinda consejería sobre métodos anticonceptivos.

Otro de los componentes del circuito es el acompañamiento de la lactancia y la alimentación del recién nacido. Esta atención está a cargo de la puericultora y nutricionista Luisina Piaggio, quien evalúa junto a la familia cómo se está alimentando el bebé, observa la técnica de amamantamiento y la succión e interviene ante dificultades como grietas o congestión mamaria.

La consulta también permite conocer cómo transita la madre esta etapa y brindar información y recomendaciones de acuerdo con cada situación. Este acompañamiento cobra especial relevancia durante la Semana Mundial de la Lactancia, al poner el foco en la importancia de contar con asesoramiento y seguimiento desde los primeros días.

De esta manera, el Circuito del Recién Nacido reúne en un mismo espacio distintas disciplinas vinculadas con la salud de la madre y el bebé, evitando que los primeros controles deban realizarse de manera aislada y favoreciendo un abordaje coordinado durante el puerperio.

Al finalizar la jornada, el personal administrativo gestiona el turno para el segundo control en el Centro de Salud correspondiente al barrio de residencia de la familia. A partir de entonces, el seguimiento continúa cerca de su domicilio con los equipos de pediatría, obstetricia y puericultura.