Los Pumas se quedaron con el título en el Seven de Perth luego de superar con un contundente 41-5 a Australia en la final.

El seleccionado argentino tomó una muy buena ventaja desde temprano, con un categórico primer tiempo que les permitió irse al entretiempo con un cómodo 17-0.

Pese al único try que hicieron los Wallabies, el segundo tiempo fue una clínica de rugby de Los Pumas, que a base de tries convirtieron el resultado en goleada para estampar el 41-5 definitivo y quedarse con el título.

En declaraciones televisivas, Santiago Álvarez reconoció que “todavía no caigo, este equipo no para de sorprenderme”, y confesó: “Todos los mensajes son de orgullo, lo más lindo es eso. Ese es nuestro gran objetivo y me pone contento porque lo estamos haciendo”.

Además, subrayó que “teníamos que jugar por nosotros, hacer nuestro sistema y no pensar que era una final. Son sensaciones que me van a quedar de por vida”.

Por otra parte, Santiago Mare aseguró que esta consagración le genera “una felicidad enorme, jugamos partidazos y estuvimos muy sólidos. Estamos muy contentos y disfrutando. Sinceramente no esperaba esta final”.

[AHORA] Los Pumas 7 se consagraron bicampeones del Seven de Perth: le ganaron por 41 a 5 a Australia. 🇦🇷pic.twitter.com/b6JTDohGGI https://t.co/GYoKWh4tGY — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 26, 2025

También hizo énfasis en la fortaleza del equipo para reponerse de la sorpresiva derrota contra Estados Unidos: “Dimos vuelta la página y demostramos el equipo que somos. Tratamos de dominar y ser muy intensos con la pelota”.

En su camino a la final en Perth, Los Pumas superaron la fase de grupos por ganarle a Australia (31-26) y a Sudáfrica (19-17) y pese a la derrota 24-19 ante Estados Unidos. Ya en los cuartos de final, vencieron 27-14 a Gran Bretaña, mientras que en la semifinal golearon a España con un contundente 40-5.

Este fue el segundo título consecutivo en Perth para Los Pumas 7s.

La próxima fecha del Circuito Mundial de Seven será en Vancouver, entre el 21 y el 23 de febrero.

(NA)