Este miércoles alrededor de las 21:00, personal de la División Motorizada del Comando Radioeléctrico interceptó a un joven de 21 años que circulaba en motocicleta por la intersección de 3 de Caballería y Mitre, en pleno centro de Gualeguaychú.

Durante el procedimiento de control, los efectivos detectaron irregularidades en la chapa patente del rodado, por lo que solicitaron la presencia de un verificador policial. Tras la inspección correspondiente, se determinó que el número de título presentado no coincidía con las características del motovehículo. Según se informó, los datos pertenecían a otro rodado, lo que configuraría una presunta falsificación de documentación.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata al Juzgado Federal, a cargo del Dr. Hernán Viri, que dispuso el secuestro del vehículo.

El joven fue identificado formalmente y, tras las actuaciones de rigor, recuperó su libertad. Sin embargo, quedó supeditado a la causa que se tramita en el fuero federal.