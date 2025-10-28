Un camión Mercedes Benz modelo 1725, perteneciente a la empresa Transporte Julián SRL y conducido por un hombre de 31 años, domiciliado en la zona rural de Fortín de Patria, en la provincia de San Luis, sufrió un accidente por el que resultó sólo con lesiones leves.

El rodado circulaba en sentido desde Gilbert a Gualeguaychú cuando, al finalizar el cruce por la rotonda, el conductor perdió el control del rodado, se cruzó de carril y se montó sobre el guardarraíl, colisionando luego con otro camión Mercedes Benz modelo 1634 con acoplado, que se encontraba estacionado en el predio de la estación de servicio informó El Argentino.

El conductor fue socorrido y trasladado en ambulancia al Hospital Manuel Belgrano, mientras la Policía trabajó en la asistencia del tránsito en la ruta, que permaneció parcialmente habilitada durante el procedimiento.

Minutos más tarde, el chofer regresó al lugar y, tras ser examinado y diagnosticado médicamente, manifestó que había sufrido escoriaciones en el tobillo izquierdo y en la rodilla derecha; y explicó que la colisión se produjo debido a que el camión se había quedado sin dirección.