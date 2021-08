Cirugía Oncológica: el nuevo servicio de Centro Médico San Lucas

El nuevo servicio de Cirugía Oncológica de Centro Médico San Lucas está integrado por el Dr. Emilio O. Bianchi, especialista en cirugía general y oncológica, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ex residente y jefe de residentes del Hospital Interzonal de Agudos Pedro Fiorito y ex residente del Instituto de Oncología Ángel H. Rofo; la Dra. Paula Hollman, especialista en cirugía general, egresada de la UBA, ex residente del Hospital Interzonal de Agudos Pedro Fiorito; y el Dr. Facundo Bianchi, especialista en cirugía general y oncológica, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ex residente y jefe de residentes del Hospital Interzonal de Agudos Pedro Fiorito y ex residente del Instituto de Oncología Ángel H. Rofo.