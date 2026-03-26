Por segundo año consecutivo, Francisco “Cisco” Viollaz se pierde La Vuelta Ciclística del Uruguay, debido a una complicación en una lesión de clavícula que sufrió el año pasado en una prueba nocturna en el velódromo de Fray Bentos, la cual ya lo había dejado afuera de la edición anterior.

“Se me levantó una placa y tengo los clavos que se me están saliendo. Me tienen que operar. Sería cortar y volver a sacar los clavos de la clavícula. Pensaba hacerlo esta semana, pero se complicó, así que calculo que será la próxima. Por eso no puedo correr la Vuelta”, explicó en contacto con Ahora ElDía.

Se puso en marcha la competencia

La edición número 81 comenzó con una etapa que se inició frente a la Intendencia de Montevideo y finalizó en San José, con un pelotón de 162 ciclistas. El ganador fue Leonel Rodríguez, del club Náutico Boca del Cufré.