Francisco Viollaz sigue vigente arriba de una bicicleta de competencia y continúa su conexión deportiva con la vecina República Oriental del Uruguay. Pronto a cumplir 44 años, acordó su continuidad en la escuadra fraybentina por una temporada más y la semana pasada tuvo su primera carrera importante del 2025.

Junto al Armonía Cycles, corrió la sexta edición del Tour San Carlos, en el Este uruguayo, y el próximo fin de semana se vendrá la Vuelta al Chaná, en lo que será la antesala a Rutas de América, en marzo, y la Vuelta del Uruguay, la icónica prueba de ruta del vecino país, en abril.

Cisco Viollaz, que cruza varias veces a la semana el Puente Internacional “General San Martín” rumbo a Fray Bentos, recibió en su negocio (destinado a la ventas y accesorios de bicicletas) a Ahora ElDía para ser un repaso de lo que será su año deportivo, que podría ser el último en el ciclismo rutero de alta competencia.

Sobre su renovación con Armonía Cycles, el referente deportivo sobre dos ruedas afirmó entre risas: “Renové un año más, siempre pienso en retirarme y digo ‘sigo 12 meses más’ y nunca dejo”.

En cuanto a la escuadra fraybentina, que el año pasado lo tuvo como una de las figuras en la Vuelta del Uruguay, que terminó con su compañero Juan Caorsi como el ganador de la general en individuales, indicó: “Somos el mismo plantel del año pasado, con la baja de Caorsi, que fue reemplazado por Sergio Fredes, de Ranchos (Buenos Aires), que anda muy bien”.

Imagen de que fue el Tour San Carlos, el fin de semana pasado.

Armonía Cycles fue protagonista el fin de semana pasado del Tour San Carlos, que contó de tres etapas y una contrarreloj, y sobre el balance de su equipo en la competencia analizó: “Siempre en el grupo hay uno que se posiciona mejor en la clasificación y a partir de ahí se trabaja para que esa persona pueda quedarse con la victoria, porque si gana uno de los nuestros, ganamos todos. En 2024 nuestro faro era Caorsi y este año es Fredes. En la última prueba se trabajó para que él pudiera estar lo más arriba posible y se hizo una buena labor, porque quedó tercero en la general, a casi 10 segundos del ganador”.

“Siempre en el grupo hay uno que se posiciona mejor en la clasificación y a partir de ahí se trabaja para que esa persona pueda quedarse con la victoria, porque si gana uno de los nuestros, ganamos todos”.

Cisco y sus compañeros se focalizan en la Vuelta al Chaná, que se disputará del 13 al 16 de este mes en el departamento Soriano y contará con cuatro etapas. “Con Fredes creo que tenemos un 90% de posibilidades para ganar la general y trabajaremos para él. También, en lo individual, me gustaría posicionarme lo más alto posible en la clasificación, porque es una prueba que me sienta bien y la gané en 2001”, aseguró con optimismo el gualeguaychuense.

Posteriormente, del 2 al 9 de marzo, La Armonía afrontará Rutas de América, que es organizada por el club Fénix de Montevideo y cuyo circuito comprende a varios departamentos de la costa central y Este uruguayo.

En tanto que, la meca de los campeonatos de ruta en el vecino país llegará en abril, con la 41ª edición Vuelta Ciclista del Uruguay, una prueba icónica en el continente y que en 1992 tuvo como ganador al gualeguaychuense Andrés “Ñeco” Maistegui, bajó la representación del equipo Belo Horizonte.

El año pasado, Cisco Viollaz y Armonía Cycles cumplieron una destacadísima labor. El deportista local finalizó noveno en la general, mientras que toda la escuadra fraybentina celebró la victoria, en la figura de Juan Caorsi, quien este año representará al Club Ciclista de Punta del Este, de su tierra natal.

A pesar de la baja del campeón vigente, Viollaz augura buenas expectativas para su equipo en la venidera edición, a la vez que anticipó sus anhelos individuales en lo que podría ser su última “Vuelta”.

“A medida que pasan los años, se corrigen cuestiones estratégicas de la competencia y en ese sentido llegamos mejor en relación al 2024. Si bien se ganó, cometimos errores que pulimos para no repetir este año. Creo que vamos andar muy bien con Sergio (Fredes), que está un escalón más alto que nosotros, y trataremos de brindarle todo el apoyo para que él pueda ganar”, destacó.

Plantel completo de La Armonía Cycles 2025.

En ese sentido, Cisco indicó que su misión es ser: “‘pasista’. Significa sostener el ritmo a mayor velocidad en un tiempo más prolongado, para que el compañero de equipo que ‘embala’, es decir el que está mejor posicionado, llegué más descansado al final y pueda tener un paso explosivo en los últimos metros”.

Asimismo, anhela alcanzar objetivos individuales en la Vuelta del Uruguay. “Uno siempre se propone metas grandes y ganar una etapa sería un gran sueño. En oportunidades estuve cerca de lograrlo, pero no se dio, ojalá pueda ser un gran broche de oro este año”, enfatizó.

“Uno siempre se propone metas grandes y ganar una etapa de la Vuelta del Uruguay sería un gran sueño. En oportunidades estuve cerca de lograrlo, pero no se dio, ojalá pueda ser un gran broche de oro este año”.

Francisco Viollaz no sabe que será de su futuro en 2026, pero asegura que de no seguir en la alta competencia del ciclismo de ruta en Uruguay, seguirá ligado al Armonía porque sostiene que la institución fraybentina es “una gran familia”. “El equipo me pide que si el día de mañana dejó de correr, que dé una mano como mecánico. De alguna manera seguiré vinculado al ciclismo, porque también me gustaría volver a competir en las pruebas de Mountain Bike, que se realizan en Córdoba y Tucumán”, sentenció.