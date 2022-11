Florencia Perla se hizo conocida como “la cheta-roba perros” luego de quitarle la mascota a un indigente en el barrio de Recoleta. Ahora deberá presentarse ante la Justicia para prestar declaración indagatoria, así lo determinó la jueza Laura Bruniard. La joven había relatado lo ocurrido en Twitter, donde recibió miles de críticas por parte de los usuarios.

Perla fue denunciada por Alexander Agustín Arnaldo Servín, quien la acusó de arrebatarle su perro bajo el argumento de que “estaba mal cuidado”. El hombre negó haber maltratado al animal e inició acciones legales, asistido por los abogados de “Proyecto 7”, una asociación civil para el abordaje integral y multidisciplinario de las problemáticas de personas en situación de calle.

Según lo establecido por la jueza en lo Criminal de Instrucción N° 16, Laura Bruniard, el robo de la mascota ocurrió en la intersección de las calles Junín y Vicente López el pasado 14 de mayo. Allí es donde la chica se llevó al perro "John", luego de intentar comprárselo a Servín.

“Es bebé todavía. Todavía no levanta la patita. Estaba creciendo a mi lado, no puede ser que me lo saquen así”, había manifestado el damnificado en declaraciones a la prensa. El hombre recibió asesoría legal y realizó la denuncia, no solo contra Florencia sino contra los efectivos policiales que no habrían actuado como debían ante un robo en flagrancia.

Ahora, la mujer fue citada a indagatoria para el próximo 10 de noviembre en una audiencia vía zoom que dispuso la magistrada en el llamado a indagatoria.

El caso ganó notoriedad cuando Florencia tuiteó varios mensajes relatando lo ocurrido. "Recoleta: un chabón muy en cualquiera arrastrando un cachorrito con correa. Le ofrecí comprárselo y me dijo que ‘ni por un auto lo daba’", dijo la joven a través de la cuenta @nomuynormal, que actualmente fue eliminada.

"Hace cinco metros y vemos que al cachorro se le suelta la correa. Él no se dio cuenta, lo agarré y salí corriendo”, añadió. Luego de dudar sobre el estado de Servín, relató que "el tipo volvió a los gritos pelados revoleando cosas, pidiendo por su perro. A mí, la verdad, me partió el alma, pero no puedo dejar que, por lástima, tenga a un ser vivo en condiciones deplorables y cuando su misma vida corre riesgo”.

En su posteo, la acusada también se refirió al accionar de la Policía: “Les explicamos la situación y les dijimos que estaba todo el negocio de testigo, y nos dijeron que había alguien que se hacía cargo de las vacunas, una amiga de este hombre. Pero que no sabían si era verdad”.

"Lo tapamos y salimos corriendo para buscar un taxi”, agregó en la publicación que posteriormente fue borrada. Su relato finalizaba con un detalle que generó indignación entre los usuarios, Perla compartió un número de CBU para pedir donaciones para "aportar a la causa" de John.