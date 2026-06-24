El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado libertario José Luis Espert, que deberá presentarse a declarar el martes próximo, en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero; es decir, por haber introducido en el mercado legal fondos de origen ilícito.

La indagatoria había sido solicitada por el fiscal Fernando Domínguez, que acusó a Espert de haber blanqueado 200.000 dólares que recibió de una organización criminal transnacional con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y con la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Para la fiscalía, el contrato con una empresa minera guatemalteca con el que Espert buscó justificar los 200.000 dólares que recibió del condenado Federico “Fred” Machado es una simulación.

El año pasado, Espert era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero ante el escándalo que generaron las revelaciones sobre su relación con Machado, finalmente el oficialismo lo borró de la lista cuando faltaba menos de un mes para las elecciones. El presidente Javier Milei, no obstante, lo defendió en su discurso público. La última vez fue el mes pasado, cuando dijo que Espert fue víctima de una “operación mediática infame”.

El exdiputado no había declarado originalmente los 200.000 dólares, pero reconoció haberlos cobrado de Machado y dijo que fueron parte de un contrato por un millón de dólares que ambos firmaron justo antes de la campaña de 2019 por un presunto asesoramiento a una minera en Guatemala, trabajo que los investigadores sospechan que en realidad nunca existió ni iba a existir. El año pasado, a Espert se le allanó su casa y se le prohibió disponer de su patrimonio.

El punto, en esta causa, es si Espert sabía o no del origen ilegal de los fondos que recibió. En relación con este tema, el fiscal Domínguez sostuvo que el contrato se habría firmado después de la transferencia de los dólares y al exclusivo efecto de conferirle apariencia de licitud al dinero.

El exdiputado libertario recibió los fondos en enero de 2020, mediante una transferencia desde una cuenta de Wright Brothers Aircraft Title Inc., firma vinculada a Machado. Según el fiscal, los fondos tendrían origen ilícito y estarían conectados con la organización investigada en Estados Unidos, donde Machado fue acusado por fraude y lavado.

Siempre según la acusación, en la maniobra tuvo un rol relevante el contador de Espert, Mariano Cosentino, quien habría evaluado distintos cursos de acción para incorporar ese dinero en las respectivas declaraciones juradas del economista. También fue citado por el juez a indagatoria para el 1 de julio.

Fuente: La Nación