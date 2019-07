Citricultores reclaman por la Ley de Emergencia y medidas "urgentes"

Uno de los referentes del sector dijo que sin reglamentación –por parte del Ejecutivo nacional–, esa norma no tiene validez, por lo que el sector sigue pendiente de respuestas a las demandas que se han ido agravando y que afectan cada vez más la continuidad y sustentabilidad de la actividad. “Pese a que se publicó una Ley de Emergencia, que al menos era un paliativo, para detener la situación hasta que la economía dé un giro y se vuelva a la producción y no a la especulación, a la fecha no ha sido reglamentada, por lo tanto imposible llevarla a la práctica.

Por eso nos vemos en la necesidad de expresar que es urgente que se tomen medidas”, versa el documento difundido por la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier). Hay reclamos también al Estado provincial, por lo que no descartaban retomar algunas medidas de protesta, se indicó. “Reuniones hemos mantenido infinidad de veces, pero las soluciones no llegan. Promesas, muchísimas, pero lo prometido no se cumple. La burocracia nos tiene atrapados, en un camino sin salida. No se puede seguir esperando. Los productores en efervescencia, no quieren salir a reclamar y perjudicar a la ciudadanía, ¿pero hay otra manera de ser escuchados?”, hicieron saber a través del documento institucional.