Gustavo Zandoná, El Presidente de la Cooperativa Jucofer, indicó que la firma abarca citricultores de los departamentos Federación y parte de Monte Caseros de Corrientes, con alrededor de 232 productores asociados.

Detalló que “en lo que respecta a la industria del jugo concentrado, veníamos exportando sin ningún tipo de retenciones con un dólar muy atrasado que nos perjudicaba mucho porque teníamos un dólar de 370 pesos; mientras que comprábamos los insumos a precios siderales”. Continuó diciendo “vimos con buenos ojos el movimiento del dólar a 800 pesos, pero después nos encontramos con la sorpresa de que dentro de ese valor no se sabe a ciencia cierta cómo va a ser, dado, parece, que se puede liquidar un 80% al dólar mayorista, un 20 % al contado con Liqui. No se sabe si ese 15% va a ser sobre los 800, o esta variación del 80-20. De lo que estamos seguros, es que la manera en que se aplique a nosotros nos perjudica notablemente, porque seguiríamos, desde el campo, poniéndole el lomo a todas las crisis. Vamos a exportar, si es así, con retenciones muy altas; mientras que los insumos aumentan a un dólar de 800 y 820 pesos”.

Dijo que “al ser una cooperativa lo que hacemos con la mercadería, naranja, mandarina, pomelo, limones, nos provocan costos semanales y mensuales, a la vez de generar un pequeño fondo de inversión como para tener una sustentabilidad dentro de la empresa ante cualquier inconveniente que se presente”.

“Hoy no tenemos un precio para darle a nuestros asociados porque no tenemos la certeza de que se va aplicar ese 15% a las economías regionales. Sabemos que las instituciones del campo que nos representan no están nada conformes con estas medidas en el caso de que se implementen”. Indicó que en el caso de que se haga realidad el aumento, la aplicación de las retenciones “tendremos que restarle un porcentaje de lo que le abonábamos al productor, luego de hacer un promedio de lo que va al mercado local sin retenciones y externo que podría llegar a tener un 15% de retenciones”. Es decir que “siempre va a impactar en el valor de lo que nosotros podamos pagar la fruta a los asociados”. Acotó que “nos retienen, por un lado, y cuando paguemos los servicios, insumos lo vamos a hacer al dólar pleno”.