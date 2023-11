El worshop estuvo a cargo de Soledad Bereciaruta, gerente de prensa y relaciones públicas de Citroen Argentina, quien le brindó a las asistentes información y saberes valiosos para que si tiene algún inconveniente de tránsito puedan valerse por ellas mismas.

Esta valiosa jornada muestra el involucramiento de los grandes grupos concesionarios y de las marcas en las necesidades de sus clientas, así como su aggiornamientos a los cambios de época.

En este sentido, Bereciartua explica que “dentro de lo que es ACARA, que es la red que conforma todos los concesionarios de todas las maras automotrices del país, nos dicen que, en la decisión de compra de un vehículo para la familia, la mujer participa en el 80% de los casos porque lo va a usar, pero después no se acerca a la posventa, es decir no lleva el auto al taller, no se asegura de todas las medidas de control y no cambia un neumático”.

Con estos datos en mano, desde la compañía decidieron revertir la situación y lograron generar una clase de una hora y media de las cual las mujeres que participan se van con un montón de información clave para ser más independientes frente al volante, como, por ejemplo, cuál es la mejor posición de manejo, el control de los fluidos, hasta cómo cambiar un neumático, uno de los obstáculos más grande para el género femenino.

Las asistentes tuvieron la oportunidad de pasar al frente y poner en práctica todo lo enseñado por Soledad.

“Es importante dar herramientas a las clientas para que puedan hacer un buen uso de los autos. El trabajo en genero viene de hace unos años más atrás, Citroën viene trabajando más corporativamente hablando, trabajamos en pos de las mujeres que somos parte de la compañía para que puedan tener carrera y tener puestos de liderazgo, pero también para tratar de llevar mujeres a la industria automotriz. Hay muchas mujeres ingenieras que nos vendrían muy bien o mecánicas que terminan yéndose a otras industrias porque sienten que no tienen lugar en la industria automotriz. Es por eso que siempre trabajamos para que la marca y la industria sea cada vez más inclusiva en cuestiones de género. También hacemos comprometer mucho a los directores hombres, con objetivos y acciones concretas y es realmente un trabajo que me apasiona”, finaliza la gerente de comunicación de la marca que impulsa las capacitaciones.

Por su parte, Mirko Pérez director de Gerli Automoviles contó que este tipo de acciones les permite acercarse mucho más a sus clientas.

“Hace unos 5 meses nos contaron sobre este proyecto e inmediatamente como director del grupo nos sumamos a la iniciativa porque el espíritu de Gerli Automóviles es ser igual a nuestros clientes, es ponernos del lado de ellos, no solo para empatizar sino también para generar ese vínculo de que somos iguales”.

“Esta iniciativa nos iguala mucho más con nuestro público y con nuestra familia de mujeres. Realmente creo que la información y la comunicación generan empoderamiento, y por ahí la palabra empoderamiento está muy de moda, pero realmente creo que el saber nos permite ser más libres y más independientes, y nos involucra. Además, el auto por muchos años fue un objeto muy ligado al hombre al igual que el taller, incluso como una herramienta de poder. Sole lo decía al inicio de la charla, esto de ‘ No me toques el auto’ No me toques la posición de manejo´. Esta iniciativa nos hace lo que somos, y genera que realmente seamos más iguales”.

La gran convocatoria que el worshop tuvo en la sede local hizo que el grupo esté pensando en la posibilidad de que más mujeres puedan participar de la capacitación por lo que no descartan traer la propuesta nuevamente.