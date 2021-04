Recuperada de la enfermedad, pero con la persistencia de algunos síntomas característicos del virus, el sábado 17, Claudia hizo un vivo en Instagram con Dalma Maradona en el que detalló cómo se siente.

"Ya estoy de alta. Así que estoy re contenta y re bien. Estoy sin olfato, sin gusto y con un poco de dolor de cuerpo, pero nunca tuve fiebre. La pasé bien", dijo Villafañe, quien en plena charla con su hija recibió una pícara chicana al darle tos.

"No me vengas a toser en el vivo", le dijo Dalma, con humor. Y Claudia Villafañe le respondió revelando la reacción de su nieta, ante la misma situación: "Si me escucha Roma, diría 'covid, covid'".